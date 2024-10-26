竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！爽曬紫保時捷：股價漲超過100％

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竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！胡漢龑曬紫色保時捷：股價漲超過100％

竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！　胡漢龑曬紫色保時捷：股價漲超過100％

▲胡漢龑開箱普羅旺斯紫保時捷Panamera。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

圖文／CTWANT

啟德機械起重公司董事長胡漢龑，人稱「竹北吊車大王」的他，年收高達30億，除此之外，他還擁有4房嬌妻和14名子女，更在新竹斥資超過5億為妻小打造一座8層樓的頂級豪宅。家庭事業兩得意的胡漢龑，25日開心宣布「3大喜訊」，興奮直呼「最燦爛的一天！」讓網友超羨慕。

62歲的胡漢龑在臉書發文，開心寫下「今天是113年10月25日光復節，也是最燦爛的一天，今天喜慶我三喜臨門，一喜：三女兒今天生日；二喜：佳運興櫃上市第一天長紅大漲；三喜：保時捷新車交車」。

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竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！　胡漢龑曬紫色保時捷：股價漲超過100％

▲胡漢龑擔任董事的佳運興櫃上市，上漲超過100%，女兒剛好在10月25日光復節這天生日。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

胡漢龑並曬出一段影片，只見他身穿招牌的滿版上衣，手拿捧花，一旁還有著一輛普羅旺斯紫保時捷Panamera，接著開箱這輛保時捷，介紹包括內裝、高級音響、超級漂亮的車尾燈、裡面還有雙螢幕，車商還送滿滿的交車禮，讓他大讚「非常漂亮」。

竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！　胡漢龑曬紫色保時捷：股價漲超過100％

在機械運輸界佔有一席之地的「啟德機械起重工程公司」位列亞洲前3名，而董事長胡漢龑更被封為「竹北吊車大王」，其感情生活更讓人津津樂道，不僅擁有為他生下14名子女的「4房妻室」，他還在新竹斥資超過5億為妻小打造一座8層樓的頂級豪宅。

胡漢龑平時也不吝於在社群分享工作、生活成就，這次在25日開心公開「3大喜訊」，影片曝光後，網友們也留言大讚「超美的紫色！」、「帥是一種態度」、「好美的車」、「有錢就是任性，要什麼有什麼」、「恭喜胡董三喜臨門」、「胡董今天終於不孤孤單單了」、「不只是分享生活，看到更多的熱於助人，真的很棒」。

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