手機選「深色模式」恐更傷眼！醫師示警：帶來不小傷害

▲使用3C產品像是手機盡量不要用深色模式，醫師指出深色模式更傷眼睛。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不少人聽過使用3C螢幕切換「深色模式」能保護眼睛，其實是錯的！有醫師指出，深色模式會讓眼睛瞳孔放大，讓更多光線進入眼睛，反而造成眼周肌肉緊張、增加負荷；此外長時間看深色介面，突然換到明亮環境還會引發暈眩，應多加留心。

據《台視新聞》報導，三軍總醫院眼科主任呂大文透露，坊間傳聞用3C切換深色模式可以護眼是不對的，實際上深色模式會使更多光線進入眼睛，長期下來眼周肌肉組織變得更緊張，對眼睛會帶來不小傷害。

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呂大文指出，長時間看深色介面或是進入暗室，眼睛瞳孔會一直處在放大的型態，當變成淺色畫面或馬上轉換到明亮的環境，瞳孔會立即縮小，這狀況對於年紀大和交感神經比較失常的患者來說，容易產生暈眩的感覺，一不小心可能有跌倒撞到東西的危險。

除此之外，呂大文表示，眼睛過度使用或太用力會造成眼肩頸症候群，若加上老花眼，眼眶周邊的眼輪匝肌會繃很緊，在滑手機時背景時而昏暗又變亮，瞳孔在放大與縮小之間不斷做工下，還會導致偏頭痛和頭痛的現象。

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