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年輕人慶生太嗨在包廂「打奶油仗」 老闆見慘狀崩潰：我不要了

年輕人慶生太嗨在包廂「打奶油仗」 老闆進門崩潰：我不要了

▲包廂慘況。（圖／翻攝畫面，下同）

圖文／CTWANT

近日中國大陸哈爾濱市有位鐵鍋燉飯店的負責人分享，22日前後一群年輕人到店內包廂慶生，豈料結束後，竟被搞得一團糟，影片顯示，座椅、玻璃隔間、地面上被塗抹著各色的奶油、蛋糕殘渣，桌面、地面到處都是衛生紙、塑膠袋、飲料瓶、啤酒瓶等各種垃圾，場面杯盤狼藉。對此，老闆十分無奈，感嘆「當時看到房間感覺人都不好了，內心破防，心想這包我不要了。」最後3名服務生花了約2個小時才收拾乾淨，他則向客人象徵性的收了人民幣100元（約新台幣450元）的清潔費。

據陸媒報導，24日一餐廳老闆發影片分享，10月22日前後一群年輕人到店內包廂慶生，但當聚會結束時，他不敢相信眼前的慘況，在老闆發布的影片可看到，場面杯盤狼藉，鮮奶油、蛋糕殘渣被抹在座椅、玻璃隔間、地面上，各種垃圾散落在四處。

年輕人慶生太嗨在包廂「打奶油仗」 老闆進門崩潰：我不要了

對此，老闆無奈地說，「看一下餐飲人的無奈」，表示「他們基本上都是00後，過生日太嗨了，蛋糕到處塗抹，把包廂弄得一片狼藉」，當時他則向客人象徵性的收了人民幣100元清潔費，對方沒爭論便付了錢，最後3名服務生打掃了近2個小時，清潔費則都買零食犒賞服務人員了。事後，老闆受訪時，更直言「當時看到房間感覺人都不好了，內心破防，心想這包我不要了。」

影片一出，便引起熱議，網友就餐廳該不該收取清潔費討論，有網友認為，雖然店家有義務處理顧客用餐時產生的垃圾，但若是故意用髒，店家要求額外收服務費很正常，「收的好，是人都不會幹出這事來」、「一百元收的少了」。但也有人認為包廂是店家向人數較多、消費較高的顧客提供的服務，因此其後續的清潔，若沒有提前告知或提醒，則不應由顧客額外承擔。

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