男路邊被樹葉砸到骨折　網一看「凶器照」驚呼：嚴重會死人

▲男子路邊用餐遭大王椰子樹葉砸傷。（圖／翻攝自微博，下同）



圖文／CTWANT

大陸廣東傳出一名劉姓男子去餐廳坐在門口喝甜湯，突然被一片大王椰子樹葉砸中，馬上昏過去，醒來已經在醫院；劉男被診斷出骨折和挫傷，不僅花大錢治療還近1個月無法工作，最後相關單位賠償他人民幣2.2萬元（約新台幣10萬元）。一眾網友看到照片就能感受有多痛，還有人驚呼「嚴重會砸死人」。

綜合陸媒報導，廣東揭陽一名劉姓男子日前在住家附近的甜湯店消費，店門外在人行道上擺放多張露天座椅，他入座後喝著甜湯，突然頭頂有一片樹葉砸中他的後背，劉男當場昏過去被送醫急救；劉男表示，他知道自己被大王椰子樹樹葉砸到，當下他只覺得昏昏沉沉，醒來後自己已經在醫院」。

劉男經過各種檢查，醫師發現他的左腎挫傷還有包膜下血腫，連椎骨也骨折，住院數日治療花了不少醫藥費。劉男很無奈，因為受傷後他快1個月無法工作，加上治療的費用，已經影響他的生活，他主動找到維護路樹的相關單位申請賠償；所幸在多次協商，維護路樹的管理單位願意賠償他人民幣2.2萬元（約新台幣10萬元），整件事情也順利落幕。

沒多久劉男遭樹葉砸中骨折的事情也登上微博熱搜，起先網友還覺得劉男身體很脆弱，在看到「凶器」是大王椰子樹樹葉才立刻改口，紛紛留言安慰他，「這東西會砸死人耶」、「算是撿回一條命喔大哥」、「用看的就覺得很痛」、「以後走在人行道有大王椰子樹要小心點」。

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