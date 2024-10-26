女網購「拆包裹1動作」眼睛染疱疹　疼痛等級超越生小孩

▲女子拆大量網購包裹，順手揉眼睛竟感染眼部帶狀疱疹，醫師透露疼痛等級達10級，比分娩疼痛7至8級還嚴重。（示意圖非當事人／photoAC）



圖文／CTWANT

現代人越來越愛網路購物，但拆包裹不小心恐怕影響健康！大陸湖北有一名65歲女子平日愛買網購，常常一次要拆大量包裹，日前她拆完包裹後順手揉眼睛，卻感染了眼部帶狀疱疹，疼痛難耐；醫師指出，帶狀疱疹在皮膚科中最疼痛的疾病，疼痛等級可達10級，比生小孩還痛。

綜合陸媒報導，湖北一名65歲女子平日喜愛透過網路買東西，不時就有大量包裹，日前一個上午她如往常簽收多個包裹後，開始一個一個開箱，在她終於拆完所有包裹後，順手揉了揉眼睛，到了中午她的眼睛開始發癢，不以為意去睡午覺，醒來後眼睛已經紅腫還出現凸起的疙瘩。

女子嚇得立即前往就醫，醫師診斷後確定她罹患眼部帶狀疱疹，分析她平時少運動因此抵抗力差，拆快遞後沒有洗手就揉眼睛，導致病毒感染。醫師透露，眼部帶狀疱疹是帶狀疱疹的一種特殊類型，病況會先是單側眼瞼腫脹、眼睛充血，開始有較劇烈疼痛感，若沒及時醫治或治療不當，可能導致角膜炎、角膜潰瘍和結膜炎等，嚴重會影響視力，最慘恐併發腦炎造成死亡。

除此之外，醫師指出，帶狀疱疹是皮膚科中最疼痛的一種疾病，最痛的時候疼痛等級可達10級，分娩疼痛通常在7級至8級，代表帶狀疱疹痛起來比生小孩還痛，有患者痛到拿熱開水燙、用鐵刷子刷，痛不欲生。

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