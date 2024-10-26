　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

響應環境部菸蒂不落地　嘉義東石回收近1萬7250菸蒂

▲▼ 東石鄉塭仔村「村里清潔大作戰」 上百名鄉親齊參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 東石鄉塭仔村「村里清潔大作戰」 上百名鄉親齊參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局26日在東石鄉塭仔村舉辦「村里清潔大作戰」，由環保局副局長楊啟明、東石鄉長林俊雄、塭仔村長鄭叁泰以及在地的居民及團體們共同進行環境整理，共132人參與，進行路容清掃、雜草清除、綠美化維護、髒亂點整頓、積水容器覆網、巨型樹木修剪、輪胎鑽孔等作業。

▲▼ 東石鄉塭仔村「村里清潔大作戰」 上百名鄉親齊參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

此次村里清潔大作戰東石鄉塭仔村共清理街道長度達3.5公里，約2萬平方公尺面積，清理垃圾約6公噸，修剪樹木6.8公噸、綠美化2處、髒亂點整頓5處。

為響應環境部菸蒂不落地政策，本次村里清潔大作戰除進行環境清掃外，更於清掃結束後辦理菸蒂兌換活動，附近民眾皆攜帶裝滿菸蒂的寶特瓶(600ml)至現場兌換現金30元，共計蒐集69罐菸蒂，回收近17250根菸蒂。

▲▼ 東石鄉塭仔村「村里清潔大作戰」 上百名鄉親齊參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次村里清潔大作戰因地制宜，配合塭仔村積蓄雨水進行菜園澆灌的環保政策，積水容器不傾倒積水而是加掛細網，避免蚊蟲於水中產卵，水循環使用的同時也確保不孳生登革熱。

海線屋頂皆會放置廢輪胎避免屋頂因強風掀開，藉由本次村里清潔大作戰也委請公所全數進行鑽孔作業，避免積水孳生蚊蟲，也藉此次活動，全村整頓村內大榕樹周遭環境並進行雜草清除，使空地活化再利用，讓民眾多一個休憩、納涼、聚會的地點。

▲▼ 東石鄉塭仔村「村里清潔大作戰」 上百名鄉親齊參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局呼籲，雖進入秋季，但近期仍有蚊蟲，為避免登革熱，仍請民眾降雨後傾倒容器積水，若無法傾倒，也需覆蓋紗網或加蓋避免蚊蟲產卵孳生孑孓；此外若因盆栽底部積水導致病媒蚊孳生，則可依「廢棄物清理法」處1200元至6000元不等的罰鍰。

另盆栽或菜園澆灌容器的擺放應遵循「三不原則」：不妨礙交通、不孳生蚊蟲、不製造髒亂，遵循這些原則，除不孳生病媒蚊外，也能使環境看起來更加整齊，擺脫亂環境，使居住空間更加宜人。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能
川普：台灣若要美國保護，就應該支付保護費
蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？
台積電運動會「一疊鈔票」掉了沒人撿！全場笑曝原因：缺的不是錢
快訊／走鐘獎完整得獎名單一次看
快訊／北捷30演唱會人潮炸裂！　急廣播「別再前往」
邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南海安觀光商圈萬聖派對　黃偉哲力邀嗨翻2024萬聖節

嘉義市接種新冠流感疫苗送禮券　校園加碼再送乖乖

響應環境部菸蒂不落地　嘉義東石回收近1萬7250菸蒂

嘉義縣整合親子旅遊平台　18鄉鎮旅遊熱點一次看

7歲以下新增「6次免費兒童發展篩檢」 　嘉義縣鼓勵家長把握黃金篩檢期

嘉義縣首創骨鬆運動營養班　均衡飲食搭配運動助強化骨骼與肌力

獨／攀中央尖北一段迷途失溫　女山友南湖山屋加壓艙內待援

嘉義東石一日遊　海盜Cosplay、漁人體驗及生態教育

嘉義縣特殊需求、樂齡長照潔牙觀摩　提升人員潔牙技巧

嘉義縣無毒家園親子同樂營　強化青少年反毒意識

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

謝和弦合唱2歲愛女　音悅超萌登台

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

台南海安觀光商圈萬聖派對　黃偉哲力邀嗨翻2024萬聖節

嘉義市接種新冠流感疫苗送禮券　校園加碼再送乖乖

響應環境部菸蒂不落地　嘉義東石回收近1萬7250菸蒂

嘉義縣整合親子旅遊平台　18鄉鎮旅遊熱點一次看

7歲以下新增「6次免費兒童發展篩檢」 　嘉義縣鼓勵家長把握黃金篩檢期

嘉義縣首創骨鬆運動營養班　均衡飲食搭配運動助強化骨骼與肌力

獨／攀中央尖北一段迷途失溫　女山友南湖山屋加壓艙內待援

嘉義東石一日遊　海盜Cosplay、漁人體驗及生態教育

嘉義縣特殊需求、樂齡長照潔牙觀摩　提升人員潔牙技巧

嘉義縣無毒家園親子同樂營　強化青少年反毒意識

台南海安觀光商圈萬聖派對　黃偉哲力邀嗨翻2024萬聖節

北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

川普：台灣若要美國保護，就應該支付保護費

健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

快訊／蔣萬安變「五條悟」現身　深夜喊：領域展開

楊乃文才被爆愛上牛肉麵名店老闆　演唱會又遭當眾求婚...直接打槍！

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

醫療碳排放占全球溫室氣體排放4.4%　台29醫院發布永續報告

台積電運動會「一疊鈔票」掉了沒人撿！全場笑曝原因：缺的不是錢

走鐘獎完整得獎名單／Joeman甩大麻風波奪年度創作者！山道猴子拿年度影片

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

南投麵包店麵包夾蟑螂！店家：塑膠玩具

金門晚間682戶停電！台電：鹽害

金門老兵召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

獨／迷途失溫　女山友南湖山屋待援

假滙兌詐騙900萬元南警埋伏逮獲取款車手

「後浦搞什麼鬼」萬聖派對來襲　鎮長帶頭狂歡

煒鑫實業公司捐贈救災裝備提升南市消防救災能量

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

台南親子嘉年華警辦小小警察活動

台南做工行善團兵分兩路為弱勢勞工打造新居

世界最大鹽祭典鯤鯓王平安鹽祭一起來祈福

淺山餐桌指南續一碗不期而遇的理想初味

更多熱門

相關新聞

東石鄉男釣客疑落水失蹤　消防搜索3天尋獲已成浮屍

東石鄉男釣客疑落水失蹤　消防搜索3天尋獲已成浮屍

嘉義縣東石鄉一名約62歲男釣客11日失蹤，家屬報案後嘉義縣消防局派遣人車前往協尋，今（13）日於朴子溪下游發現1具男性浮屍，家屬認屍後拒絕送醫，後續交由轄區員警處理。

嘉義縣環保局科技執法逮不肖偷排

嘉義縣環保局科技執法逮不肖偷排

嘉義縣1個半小時內回收逾7萬根菸蒂

嘉義縣1個半小時內回收逾7萬根菸蒂

嘉義騎士離奇自撞亡！衝對向撞護欄摔進田裡

嘉義騎士離奇自撞亡！衝對向撞護欄摔進田裡

嘉義縣減塑行動　自備購物袋換好禮

嘉義縣減塑行動　自備購物袋換好禮

關鍵字：

嘉義縣環保局東石鄉村里清潔大作戰

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

走鐘獎大失控

NanaQ被分手5天公開內幕！

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

謝和弦合唱2歲愛女　音悅超萌登台

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面