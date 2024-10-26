響應環境部菸蒂不落地　嘉義東石回收近1萬7250菸蒂

▲▼ 東石鄉塭仔村「村里清潔大作戰」 上百名鄉親齊參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局26日在東石鄉塭仔村舉辦「村里清潔大作戰」，由環保局副局長楊啟明、東石鄉長林俊雄、塭仔村長鄭叁泰以及在地的居民及團體們共同進行環境整理，共132人參與，進行路容清掃、雜草清除、綠美化維護、髒亂點整頓、積水容器覆網、巨型樹木修剪、輪胎鑽孔等作業。

此次村里清潔大作戰東石鄉塭仔村共清理街道長度達3.5公里，約2萬平方公尺面積，清理垃圾約6公噸，修剪樹木6.8公噸、綠美化2處、髒亂點整頓5處。

為響應環境部菸蒂不落地政策，本次村里清潔大作戰除進行環境清掃外，更於清掃結束後辦理菸蒂兌換活動，附近民眾皆攜帶裝滿菸蒂的寶特瓶(600ml)至現場兌換現金30元，共計蒐集69罐菸蒂，回收近17250根菸蒂。

本次村里清潔大作戰因地制宜，配合塭仔村積蓄雨水進行菜園澆灌的環保政策，積水容器不傾倒積水而是加掛細網，避免蚊蟲於水中產卵，水循環使用的同時也確保不孳生登革熱。

海線屋頂皆會放置廢輪胎避免屋頂因強風掀開，藉由本次村里清潔大作戰也委請公所全數進行鑽孔作業，避免積水孳生蚊蟲，也藉此次活動，全村整頓村內大榕樹周遭環境並進行雜草清除，使空地活化再利用，讓民眾多一個休憩、納涼、聚會的地點。

環保局呼籲，雖進入秋季，但近期仍有蚊蟲，為避免登革熱，仍請民眾降雨後傾倒容器積水，若無法傾倒，也需覆蓋紗網或加蓋避免蚊蟲產卵孳生孑孓；此外若因盆栽底部積水導致病媒蚊孳生，則可依「廢棄物清理法」處1200元至6000元不等的罰鍰。

另盆栽或菜園澆灌容器的擺放應遵循「三不原則」：不妨礙交通、不孳生蚊蟲、不製造髒亂，遵循這些原則，除不孳生病媒蚊外，也能使環境看起來更加整齊，擺脫亂環境，使居住空間更加宜人。