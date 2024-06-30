一起愛地球　嘉義縣減塑行動自備購物袋換好禮

▲嘉義縣環保局推減塑行動，自備購物袋換豐富好禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局推廣減塑行動，舉辦自備購物袋換好禮活動，縣長翁章梁日前偕縣議員姜梅紅、環保局長張輝川等人，前往朴子第二公有市場宣傳活動，邀請民眾一起響應減塑政策。

即日起至113年11月底，民眾前往嘉義縣內所有市場(傳統市場、公有市場及黃昏市場)消費時自備購物袋，並拍照上傳至臉書粉絲團「嘉減碳」指定留言區，就能累積次數換好禮。

環保局表示，拍照上傳10次可兌換衛生紙1串、20次換矽膠袋1個、50次換環保洗碗精1箱(12瓶)、80次換手編購物袋1個、100次換可爬坡菜籃車1個、150次換最大獎藤編竹籃1個；每個帳號每日限累積1次，各獎項皆為限量。

張輝川說，為了向民眾推廣自備購物袋的習慣，今年將市場減塑活動擴展至全縣，只要在臉書粉絲團「嘉減碳」指定留言區，貼上購物袋的照片，不僅可以換好禮，更能養成「自備、少用、再利用」好習慣。

翁章梁也在市場分享自身經驗，指出自己跟家人購物時，偶爾會忘記帶購物袋，因此需要先回家拿再出門，後來逐漸養成購物前，檢查是否攜帶購物袋的習慣。

翁章梁說，塑膠袋雖然方便，但它不會自然分解，對地球負擔極大，藉由這次環保局的活動，民眾做環保之餘還能兌換好禮，呼籲鄉親一起加入自備購物袋的行列，落實減塑行動。