中正大學創業培育基地　連6年獲教育部計劃補助與肯定

▲▼ 中正大學創業培育成果豐碩基地連續第六年獲教育部計劃補助與肯定 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中正大學積極培育與輔導學生創業團隊有成，連續第六年獲得教育部大專校院推動創新創業教育計劃補助，還獲得U-start創新創業計畫補助55萬元，多個團隊也在其他競賽獲得小額補助，未來也將繼續與業師合作，輔導創業團隊和辦理培力工作坊與創新創業課程，善用多元資源提升學生實力，期望打造更多優秀的創業團隊，提升校內外創新創業氛圍，為社會培育具有競爭力的創業人才。

中正創業創新基地表示，教育部設立「大專校院推動創新創業教育計劃」，以提升大專院校創新創業課程品質、業師師資及創新課程。本校今年除了順利獲得該計畫補助225萬元，中正創新創業基地輔導的「山澗戶外」團隊也獲得教育部青年發展署「U-start原漾計畫」第一階段補助金55萬元。「山澗戶外」表示，團隊將結合登山運動和原民文化，提供登山客野外安全教育和原住民獵人文化演驗，藉由部落與山林探訪，深刻了解台灣在地環境和原住民族文化，讓民眾能更安全地親近大自然，並共同守護台灣的好山好水。

中正創業創新基地進一步提到，除了參加教育部計畫，校方也輔導各團隊參與其他競賽以增加實做經驗。例如嘉義市知名網紅甜點店「YU」推出副品牌「寓」民宿，獲得113年嘉義市創業計畫補助30萬元。「Gourmet」及「沃龍工業」參加數位發展部數位產業署「113年創業歸故里創新創業競賽」，成功晉級複賽各獲創業驗證金15萬元。「Gourmet」主打便捷高效的一站式食材採購平台，提供實惠與優質的食材，協助中小餐廳業主克服食材價格不透明和產地來源不明等問題，且平台具備自動結算功能，購物成本一目了然，減少餐廳業主選購食材的時間成本。

「沃龍工業」則是提供自動感測技術和刀具切削加工融合，達到精準監測刀具切削時的受力及磨損狀態，減少耗材浪費，並更易控管切削精度。團隊也對與有自動化加工需求的夥伴建立策略合作聯盟，強化品牌競爭力，提供智慧製作解決方案以滿足目標客群對製作高精度製品的需求。

除此之外，「作穡人」團隊參與國家發展委員會主辦的113年度「獎勵青年投入地方創生行動計畫」獲得獎勵金35萬元。該團隊發現在人口老化、外移等影響下，鹿草青年擔憂社區沒落而決定打造地方創生。藉由設立據點、組建在地品牌與團隊等方法，吸引外地人口進駐，並以培力課程造就當地青年競爭力，盼能活化鹿草發展。

「蚓密菇俠」於112年獲得U-start補助後，再次獲得由農業部農村發展及水土保持署主辦的「第十四屆大專生洄游農村競賽」獎勵金12萬元，並成功入選為鹿草鄉下潭社區進駐團隊。他們透過在土壤養殖蚯蚓，善用蚯蚓富含養分的排泄物做為土壤養分，培育出豐饒的沃土，希望以天然方式取代化肥，減少對環境的危害。

中正創新創業基地主任洪新原表示，創基長年盡心栽培許多青年團隊，他們在創新創業競賽上的優異表現是創基持續茁壯的動力。期盼在未來催生更多新創團隊，除了為校爭光，也對國家的新創實力有所貢獻。