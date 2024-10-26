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高醫大29學生食物中毒！便當店惹禍　60人吃完上吐下瀉

記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

高雄市三民區金禾家便當店驚傳食物中毒！有高雄醫學大學學生在Dcard發文，指23日全班80人吃了該店的便當後，20幾人發燒、腹瀉、嘔吐。高雄市衛生局接獲醫院通報，截至25日已有60人出現疑似食物中毒不適症狀，8人住院，其中29人為高醫大學生，衛生局到場稽查後，已勒令業者停業7日徹底清潔消毒。

▲▼高雄市三民區金禾家便當店驚傳食物中毒，衛生局到場稽查，並勒令停業7天改善 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區金禾家便當店驚傳食物中毒，衛生局到場稽查，並勒令停業7天改善 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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有高醫大學生在Dcard發文「這2天有人吃金X家便當嗎？吃了有腸胃道症狀或其他不舒服的可以聯絡衛保組，並趕快就醫」，並表示「全班80人，有20幾人吃完便當後腹瀉發燒嘔吐」。店家Google評論也有網友留言「公司前天訂了這間便當，然後10幾個上吐下瀉發高燒」。

經衛生局調查23日中午店家供餐數為410份，截至目前食用當日便當出現不適症狀計有60人(含高醫學生29人)，就醫人數累計46人(高醫學生20人)，就醫後住院人數7人，急診待床1人。

▲▼高雄市三民區金禾家便當店驚傳食物中毒，衛生局到場稽查，並勒令停業7天改善 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局獲報後隨即派員現場稽查，經查垃圾桶未加蓋、從業人員未體檢、未張貼洗手掛圖、冰箱溫度記錄表、未有常規病媒防治作業、有投保產品責任險，已飭令業者停業7天，於30日前完成限期改善，複查合格才能復工，如未改善完成，可依照「食安法」第8條和第44條處6萬到2億。

由於衛生局到便當店採檢時，現場已無當日食用後剩餘的檢體，因此採集同製程可疑食品及環境進行採檢檢體共5件，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體12件，檢驗致病原。

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