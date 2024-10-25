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南投麵包店「巧克力包蟑螂」！店家：那是塑膠玩具

▲▼南投縣某麵包店的巧克力麵包裡有蟑螂。（圖／南投縣衛生局）

▲南投縣某麵包店的巧克力麵包裡有蟑螂，衛生局前往稽查。（圖／南投縣衛生局）

記者柯振中／綜合報導

南投一位民眾到某老牌麵包店光顧，購買的巧克力麵包裡面卻有蟑螂，讓他嚇得跑去找店家反映，怎料店家事後竟稱是員工報復，還說蟑螂是「塑膠玩具」，讓他感到相當氣憤。對此，南投縣衛生局25日前往稽查，並查出多項缺失，若複檢沒有改善將開罰。

這位民眾近日在Threads上指控，他日前到南投某老牌麵包店購物，買了巧克力麵包，沒想到回家一咬，發現有脆脆的感覺，仔細查看以後才驚覺，裡面包了一隻蟑螂。

▲▼南投縣某麵包店的巧克力麵包裡有蟑螂。（圖／南投縣衛生局）

▲▼南投縣某麵包店的巧克力麵包裡有蟑螂，衛生局前往稽查。（圖／南投縣衛生局）

▲▼南投縣某麵包店的巧克力麵包裡有蟑螂。（圖／南投縣衛生局）

民眾隔天拿到麵包店反映，店家立即退款200元，同時又給了他好幾個麵包，並且確認他是否已經接受道歉。民眾原先認為「這樣算了」，怎料店家又打電話回來，聲稱這是員工報復事件，更直言蟑螂是「塑膠玩具」，讓他氣到不行。

對此，南投縣衛生局接獲消息，25日前往該麵包店稽查，並且找到了多項缺失，包含有員工未辦理食品從業人員健康檢查、作業區機具及地面不潔、食材未離地、病媒用黏蠅板及蟑螂屋等未有相關病媒紀錄。南投縣衛生局表示，已經命令店家改善，若複查仍不合格，將處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。

▲▼南投縣某麵包店的巧克力麵包裡有蟑螂。（圖／南投縣衛生局）

▲南投縣某麵包店的巧克力麵包裡有蟑螂，衛生局前往稽查。（圖／南投縣衛生局）

衛生局表示，若情節重大者，得命令歇業、停業一段時間，或是廢止公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或是食品業者之登錄。若是被廢止登錄，一年內不得再申請重新登錄。

衛生局還說，已責成南投縣糕餅商業同業公會，轉知會員應加強作業場所環境衛生及病媒防治措施，進而規劃執行相關防治計畫，保障食品作業場所及營業環境中原料產品及人員、器材設備衛生，共同守護民眾飲食安全。

 
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