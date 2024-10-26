創新傳播推動地方文化復興　「嘉義式」吸引年輕世代參與

▲▼ 「嘉義式」以創意設計力打造永續城市，再獲2024 日本GOOD DESIGN AWARD 肯定！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府攜手創意團隊「平凡製作 studio ordinary」發起的兩年度創意企畫「+1+1+1 = 嘉義式」榮獲日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）肯定！日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）作為全球最具代表性的四大設計獎項之一，與德國紅點設計獎、iF設計獎、美國國際設計傑出獎等齊名。

該獎項倡導通過設計解決問題，注重設計對人和社會的意義，獲獎作品將被視為能夠改善今後社會的設計，今年在全球 5,773 件參賽作品，「+1+1+1 = 嘉義式」在其中脫穎而出，顯見難能可貴。

嘉義市長黃敏惠表示，城市治理需要一個創新平台、管道和民眾對話，我們以人為本，強調以設計思維導入城市治理，用設計的眼光來探索價值與解決問題的方法，從生活到文化，連結地方創生，發展產業，以創新的行動來推進城市永續發展，唯有打造永續的嘉義，才能讓更多的青年願意回嘉、留在嘉，創造屬於我們自己的未來。

黃敏惠市長進一步說明，「+1+1+1=嘉義式」於2023年榮獲金點設計獎標章、Taiwan Design Best 100的肯定，今年再度獲得這項國際肯定不僅展示市府團隊在創新行動的成就，也讓全球看見嘉義市，將繼續秉持「小城市‧大創新」的精神，讓嘉義市在全臺與國際間持續閃耀。

智慧科技處處長郭軒志表示，「+1+1+1 = 嘉義式」以微觀視角深入嘉義日常場域，藉由創意企畫與紙本雜誌梳理出嘉義市當代獨有樣貌，讓在地、外地民眾看見嘉義市此時此刻的多元魅力。此計畫匯聚公私部門力量，透過一年又一年的活動發起，持續影響在地社群，兩年度共串連在地與外地超過 80 組店家攜手共創，攜手眾多參與者共構出嘉義的生活風景。

平凡製作 studio ordinary 創辦人暨創意總監黃銘彰表示，身為土生土長嘉義人，成長過程中，一直覺得這座小城有它獨樹一幟的魅力。這三年來，團隊以編輯為方法，經由長時間的田調、訪談，深度挖掘當代嘉義市隱而未顯的特質，並透過整合線上與實體的各式企畫，創造大眾認識這座老城市的嶄新途徑。

創意企畫「+1+1+1 = 嘉義式」在 2022、2023 年於嘉義密集展開，從地方的民俗文化、咖啡飲食產業、文學風景、生態環境等四大軸線出發出發，透過藝術參與、風味實驗、文學共創，賦予場域新想像，並發行兩期地方生活風格雜誌《+1+1+1》，詮釋嘉義的當代生活魅力。

在「民俗」軸線中，邀請表演藝術團隊於民俗節慶時舞進百年歷史的嘉義東市場，搭配 7 家二代在地餐飲業者傳統辦桌與 22 家在地品牌市集，為傳統空間創造出新可能。在「風土飲食」軸線中，邀請外地、在地咖啡廳共 66 組店家從嘉義風土發想，創作出 67 組「嘉義特製」餐點，吸引人們造訪城市中飲食文化。在「在地書寫」軸線中，邀請 4 位知名作家駐城，分享如何以文學視角演繹地方生活，並帶來文學工作坊，滾動嘉義文學能量。在「生態環境」軸線中，透過 2 場藝術共創活動和 1 場展覽，帶領民眾爬梳嘉義市的迷人生態。除豐富的共創活動之外，更在兩年的計畫中分別發行 2 期地方生活風格雜誌《+1+1+1》，讓嘉義市獨特魅力透過紙本雜誌被更多人看見。