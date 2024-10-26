酸柯文哲「勉為其難」收現金　簡舒培：一手跟財團拿、一手跟小草收

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因深陷京華城容積案，昨日正式遭到北檢聲請延押。民進黨台北市議員簡舒培今（26日）開酸柯文哲，轟柯文哲嘴上嫌鈔票髒，卻「一手跟財團拿鈔票、一手跟小草拿現金」，民眾黨接下來是不是要改拗，說柯文哲是「示現菩薩」，不忍看到眾生被鈔票、銅板污染，所以只能「勉為其難」地幫大家把現金鈔票收下？

簡舒培說，柯文哲弊案連環爆，從8月開始爭議不斷的政治獻金專戶，一直到近日USB內容的解密，都可以看到一個巧合，全都與「現金」有關。柯文哲的政治「獻金」多為政治「現金」？簡舒培點出，柯文哲總統選舉「現金」捐贈高達93%，還有31人捧99999元的現金來捐。

簡舒培指出，經過統計，柯文哲的政治獻金帳戶裡，個人現金捐贈的占比高達93%，匿名捐款中，以「現金捐款」的也佔了60.8%，以支持者多為年輕族群的民眾黨來說，實在是高得令人匪夷所思的一個數字，「更可疑的是，其中還有310筆99999元或10萬元的現金捐贈」。

簡舒培不解，柯文哲口口聲聲說要把鈔票跟銅板淘汰掉，為什麼還讓小草這麼辛苦地捧著99999元的現金來捐錢，而不是大力鼓吹透過電子支付來捐款？

「對全力推動無現金交易的柯文哲來說，這難道不是一個很好的機會，最好宣布拒絕現金捐款，全部以電子支付或匯款來收受政治獻金，以展現阿北新政治的魄力？」

不過，簡舒培指出，最讓她發笑的，是柯文哲之前被問到為什麼有一大串的1塊錢捐款時，回答說「捐1塊我們就要賠29塊」，讓人看傻眼之餘，也顯示柯家財務應該都是陳佩琪在ATM處理的，因為柯文哲完全不知道轉帳費是誰要付，才會講出這麼笑掉人大牙的回答。

簡舒培再指，根據報導，陳佩琪在2020年3月10日至4月14日、2023年10月至今年5月的兩個時間段，分別在ATM存款超過10次共157萬餘元、40餘次共462萬餘元，而第一個時間段先前也講過，正是在京華城便當會，到柯文哲親簽決行把京華城案送到都委會的這個時間。

簡舒培直指，陳佩琪曾經公布自己經手入帳的五大金流，包括薪資、存款、選舉結餘、演講通告費、出席費等，還說之所以會喜歡以ATM存款，是因為2014年成為市長夫人之後是公眾人物，不喜歡臨櫃所以用ATM。

然而陳佩琪的說詞，讓簡舒培不解，陳佩琪講的那幾項金流項目，應該絕大多數都是以匯款支付，而既然不喜歡拋頭露臉去臨櫃存款，為什麼不乾脆在家裡用手機點一點轉帳就好？在ATM瘋狂換提款卡、存取現金，難道不怕被當成車手報警嗎？「市長夫人遭誤認詐騙集團車手」的新聞是有比較光榮？

簡舒培接著強調，隨著柯文哲的USB解密，這本神秘帳冊的名單也一一曝光，包括已曝光的「2022/11/1小沈1500沈慶京」、謝國樑替媽媽捐的200萬，以及一串企業家的幾十至幾百不等，這超過千萬的金額，全都是白花花的現金鈔票，而且全都沒列在民眾黨或柯文哲的政治獻金帳目中。

最後，簡舒培表示，柯文哲嘴上嫌鈔票髒，卻一手跟財團拿鈔票、一手跟小草收現金，接下來民眾黨是不是要改拗，柯文哲是「示現菩薩」，展現「我不入地獄，誰入地獄」的精神，不忍看到眾生被鈔票、銅板污染，所以「阿北只能勉為其難地幫大家把現金鈔票收下了？」。