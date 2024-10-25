鼎越不放棄20％容獎　北市府：要求強化京華城工地安全維護

記者陳家祥／台北報導

針對京華城停工與否一事，台北市副市長李四川喊話起造人「鼎越開發公司」自行把20%容積獎勵拿掉，創造三贏局面。對此，北市建管處說，鼎越總經理陳文可今下午親自到建管處說明，表示一切依規定辦理，也就是沒有要主動辦理變更設計的意思。

建管處長虞積學說，今天下午接近4點時，鼎越開發公司總經理陳文可到建管處說明，對於昨天呼籲辦理20%爭議容獎，「他們今天下午來建管處回應是說，他們一切依照規定辦理，沒有特別表示有其他的辦理方式」。

「在我們理解，目前沒有聽到要主動辦理變更設計的意思。」虞積學說，市府也是用呼籲方式，不是強制或正式行文要求，「總經理自己來一趟，跟建管處表達，沒有其他動作，也是一切遵照是政府的規定辦理」。

虞積學說，現在處於假扣押狀態，目前在地方法院更審，沒有新的裁定結果之前，還是依照目前作法，停止受理施工勘驗。昨天對公共安全疑問開會，工地的安全維護是工地起承監造人要負責法定責任，建管處還是會持續要求起承監造人要負起公共安全，持續安全維護的法定責任。

建管處補充，鼎越總經理陳文可親自到本府建管處說明，「對於是否要辦理建照變更設計，陳文可表示目前不方便表示意見，並表示將依相關規定辦理」。

建管處表示，京華城開發案起造人未表示願意主動辦理建照變更設計，目前將靜待地方法院重新裁定，在正式收到法院重新裁定撤銷該土地扣押的通知前，仍維持停止受理該工程的施工勘驗作業。

建管處也說，對於停止施工勘驗後可能引發的公共安全問題，建管處將要求開發案起造人持續強化工地安全維護措施，以確保周遭環境的公共安全。

▲京華城改建案。（圖／記者屠惠剛攝）

