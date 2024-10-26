以色列空襲加薩1天釀72死！　汗尤尼斯一家13童同時被炸死

▲加薩汗尤尼斯遭以色列空襲，短短1天就造成超過38人死亡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列25日對加薩各地發動攻擊，至少造成72人死亡，其中有38人喪生於以色列國防軍對汗尤尼斯的空襲行動，包含13名來自同一個家庭的兒童。不僅如此，由於加薩走廊北部的通訊被斷絕，真正死亡人數恐更高。

根據BBC、《衛報》報導，當地醫院紀錄顯示，加薩中部汗尤尼斯25日清晨遭遇以色列空襲，造成至少38人死亡，其中包括來自同一個家族的13名兒童。受害者家屬在下葬前，於歐洲醫院的太平間內擁抱被炸到已經不成人形的破碎遺體，痛哭哀悼。

對此，以色列軍方聲稱，他們在汗尤尼斯的行動中殲滅多名哈瑪斯武裝分子，並且摧毀了哈瑪斯的多項設施，但同時也質疑哈瑪斯衛生部公告的傷亡數字，聲稱與他們掌握的數字「有出入」。

報導指出，以軍還突襲了加薩北部「最後一間」運作中的醫院之一。世界衛生組織表示，他們與北部城鎮拜特拉希亞的卡邁勒阿德萬醫院（Kamal Adwan）失去聯繫。而哈瑪斯衛生部則稱，院內的員工、病人以及流離失所的難民都被以軍拘留。

以色列軍方卻表示，是因為其部隊接獲「有恐怖分子」的通報，才會在卡邁勒阿德萬展開行動，目標「清除恐怖分子」。以色列最近幾周在賈巴利亞發動新的地面攻勢，導致數百名巴勒斯坦人死亡，數萬人流離失所，而以軍則宣稱此舉是為了防止哈瑪斯重整旗鼓。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列後，以色列便展開一連串的反擊，至今已造成約1200人喪生及251人被綁架。由哈瑪斯管理的加薩衛生部門表示，目前已有超過4萬2840人在加薩地區死亡。