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德黑蘭爆炸！伊朗宣布關閉領空　以軍：嚴肅選擇「具威脅性目標」

記者葉睿涵／編譯

以色列在當地26日凌晨對伊朗軍事目標進行「精準打擊」。以方聲稱，這一系列攻擊是經以色列安全內閣數周來多次討論，並與美國協商才實施的行動，還強調空襲僅圍繞「構成威脅」的軍事目標展開。隨後，伊朗民航當局宣布關閉其領空至當地上午9點為止。

▲▼德黑蘭多地發生爆炸。（圖／翻攝自X）

▲德黑蘭多地發生爆炸，伊朗當局宣布關閉領空。（圖／翻攝自X）

綜合CNN等外媒報導，以色列官員透露，以色列26日對伊朗軍事目標展開襲擊前，其安全內閣已就攻擊性質和範圍進行了長達數周的討論，最後經「非常認真、嚴肅的決策過程」後，拍板決定只對「構成威脅或可能構成威脅的軍事目標」實施打擊。

據悉，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）期間也多次與美國總統拜登通話，就行動的戰略考量進行諮詢。CNN在追蹤航班動向的網站Flight Radar 24觀察到，以軍26日的空襲發生時，有至少4架民航飛機從德黑蘭起飛。隨後，伊朗迅速宣布封鎖領空，禁止民航在當地26日上午9時前飛行，以確保空域安全。

截至目前，伊朗政府尚未針對以色列的攻擊行動作出回應。以色列軍方預計在行動結束後發布更多細節，向外界說明其針對的具體目標和空襲成果。一位不願透露姓名的美國官員告訴路透社，美國在以色列展開行動前就已接獲以方的通知，但美國並未參與相關行動。

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