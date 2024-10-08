台南北區32位百歲人瑞齊歡慶重陽　祝賀金10000元及匾額＋金鎖片

▲台南市北區區長潘寶淑與北區議員利，親贈祝賀金10000元及匾額，並代轉送總統府所贈之敬老狀及衛生福利部金鎖片，祝賀人瑞松齡鶴壽、盛世長青。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的重陽節即將到來，台南市北區區長潘寶淑與北區議員利用重陽節前夕，代表黃偉哲市長恭賀百歲人瑞，親贈祝賀金10000元及匾額，並代轉送總統府所贈之敬老狀及衛生福利部金鎖片，祝賀人瑞松齡鶴壽、盛世長青。

全國在2019年3月正式跨入「高齡社會」，北區今年65歲以上之長者有24751人，今年共有32位百歲長者，其中最多人瑞為大光里6人，長勝里5人、開元里4人，大豐里、元寶里及東興里各2人，公園里、北門里、正覺里、永祥里、長興里、大興里、成功里、和順里、振興里、福德里及大和里各1人。今年北區最長壽人瑞為106歲公園里陳宗遠先生、大光里陳曾雲之女士及李素貞女士，區內平均餘命有延長之趨勢，每位長者均有其長壽的生活經驗成為後代的學習楷模。

住在大光里106歲的陳曾雲女士，育有2子3女，身體仍很硬朗，互動良好，除了看電視，還喜歡照料自己的小花園。平日勤運動、不挑食，也喜歡打麻將，可見適當的智力刺激、多元生活有益身心健康是長壽養生之道。8日在頒發時居然還可以從區長的背心，清楚唸出區長的姓名，名副其實的耳聰目明。

北區區長潘寶淑表示，北區已設置21個社區照顧關懷據點，以提供預防及延緩失能照顧服務，設置C級巷弄長照站，讓長輩可以就近到據點共餐、參加健康促進等多元有趣的課程，讓自己健康才能真正享「壽」；同時提醒，應時時關心身邊的老人家。