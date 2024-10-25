正妹稱受困杜拜沙漠　「用Uber叫駱駝」驚人畫面曝光

▲女子自稱受困杜拜沙漠，打開Uber發現有駱駝的選項。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

近期社群媒體Instagram流傳2名女子自稱受困杜拜沙漠的影片，沒想到其中一人用手機打開Uber應用程式之後發現居然可以叫駱駝，且後來真的有一名男子牽著駱駝出現。畫面曝光後，引發網友討論。

▲也有ATV全地形越野車。（圖／翻攝自IG）

NDTV、Times Now等報導，據傳這段影片是在杜拜-哈塔路（Dubai-Hatta Road）拍攝，2名女子在沙漠地區迷路，在絕望之際，其中一人拿出手機打開Uber應用程式，沒想到除了有ATV全地形越野車可以叫之外，還有騎乘駱駝的選項。

在預定駱駝司機之後不久，一名男子牽著駱駝出現在她們眼前，讓她們感到非常驚訝。當女子詢問男子是以何種工作維生時，男子稱，「我在做駱駝Uber，協助迷路的人」，隨後女子騎上駱駝離開。

▲女子隨後騎駱駝離開。（圖／翻攝自IG）

這段影片曝光後引發熱議，影片按讚次數衝破11.7萬，讓不少網友感到驚訝。還有人開玩笑留言提到，「出於安全考量，請務必檢查車牌號碼」、「希望妳可以給他5星評價」。

不過Times Now無法獨立核實影片中的說法，且有部分網友對這段影片內容提出質疑，「如果有可使用的智慧型手機、網路和GPS，怎麼會迷路」、「我打開Uber看這是不是真的，從列出的確切位置去看，但沒有發現有駱駝這個選項」、「看起來不像是在沙漠中央，後面就是馬路」。