日本群馬「高崎祭」連三天台南大遠百登場　黃偉哲力邀體驗日本文化及飲食

▲台南市副市長趙卿惠，熱情歡迎高崎市首次來到台南舉辦物產展，並與高崎市富岡賢治市長、曽根光広副市長、後閑賢二議長共同為活動揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本高崎市「高崎祭」自25日起連續三天在台南大遠百熱鬧登場，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，熱情歡迎高崎市首次來到台南舉辦物產展，並與高崎市富岡賢治市長、曽根光広副市長、後閑賢二議長共同為活動揭幕。

市長黃偉哲表示，很高興高崎市精心安排這場難得的文化及物產交流盛宴，邀請市民朋友一同來體驗道地日本文化、享受在地美食，同時也誠摯歡迎日本朋友造訪台南，希望在觀光、文化、美食等各方面加強交流，讓彼此生活更精彩豐富，並祝「高崎祭」順利成功。

副市長趙卿惠指出，本次交流不僅可以充分了解彼此之間豐富的物產，更可以感受到豐富的人文背景與文化底蘊。希望未來兩市的合作與交流，可以深化群馬與台南的關係，也期待未來跟高崎市有更好、更多元的交流活動。

高崎市富岡賢治市長致詞時表示，台南的美食非常著名，他每天都吃得非常的飽，來了2天就胖了2公斤。此次展覽不僅帶來高崎市知名的物產，開幕儀式中，由演奏家松本梅頌演奏日本傳統音樂三味線，透過精湛的演藝反映了日本的風土和情感，讓市民朋友不用到日本在台南就可以近距離感受。

市府表示，台南市與群馬縣互動密切，同時群馬縣水上町也是台南的友誼市，近年市長出訪群馬也曾到前橋市，受到日本朋友的熱情歡迎。而本次主辦「高崎祭」的高崎市則是群馬縣第一大城，今年開始推動與台南交流，不僅特別派農林課長來訪參加台南國際芒果節活動，10月台南南新國中也剛赴高崎市進行教育交流，盼未來藉由持續交流可以推進雙方距離。

高崎市不僅為日本第一達摩娃娃的產地，更有豐富的物產，其所生產的高崎梅在日本頗富盛名產量為東日本第一，本次高崎祭在台南大遠百盛大展出，除精彩的音樂表演之外，現場攤位上的農特產、梅酒、梅子加工品、味增烤饅頭都很吸引人，也開放手繪達摩體驗及蕎麥麵、和菓子實作展演，喜愛日本文化的市民朋友們千萬不要錯過這難能可貴的機會。

活動邀請「高崎第九合唱團」與「台南市民族管絃樂團」同台合奏，透過悠揚樂聲為雙邊文化交流展開新篇章。市議員陳秋宏、沈家鳳、朱正軒、周麗津、李宗霖及陳怡珍也一同出席，為活動增添許多光彩。