爽訂日本便宜機票「一看不對勁」　內行人曝2個時間點：住貴又人多

▲日本5月黃金周，景點人山人海。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

許多人不時滑訂房或機票網站，希望能買到便宜價格！旅日粉專《發現心樂園》提醒，日本有兩大假期要避開，分別是5月黃金周與8月盂蘭盆節，當地人可能會使用特休，替自己放9天與7天連休，屆時景點勢必會擠滿人潮，建議台人盡量別開假期。就有網友哀喊，訂明年5月機票發現價差真的很多，才發現是黃金周。

旅遊粉專《發現心樂園》指出，最近旅展上，看到各家機票正在促銷，呼籲想去日本的網友在搶促銷機票的同時，要注意當地連假的問題，「旅館會比平時更貴，人潮也會多很多很多！」

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日本有兩個特別假期，首先是明年4月29日至5月2日黃金周，然後5月3日至6日四連休，日本人只要請特休，就變成九連休。

另一個假期在暑假8月，粉專說明，「8月13日至8月15日是日本盂蘭盆節」， 雖然不是國定假日，但很多公司都會放假，加上8月9日至8月11日三連休，「中間請一天假，就變成七連休」。

對此，粉專呼籲，可以的話，大家訂機票住宿盡量避開這些連假，但如果已訂票成功，記得準備好行程備案，以免打亂了出遊的興致。

底下網友熱議，「還有一種沒那麼快知道的，就是演唱會之類活動」、「早一點出門可以避開遊客跟上班尖峰時間，或是景點一開門，你就進去，這樣人絕對不會多，可以悠閒的逛」、「除了日本假期外，也要注意中國大陸的假期，這時間去日本人很多，遇到都是講中文的」、「訂明年五月初機票，在找飯店時，才發現不對...怎麼價格差那麼多（此時才想到黃金周）」、「我遇到成年禮」。

本文獲粉專《發現心樂園》授權。