陳瑩挺禁伐補償6萬　指公務預算非唯一解：領到錢會在乎哪些是基金？

▲立委陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院藍白陣營因「禁伐補償」預算，五度聯手封殺行政院所提出的「總預算」案，國民黨立委黃仁、無黨籍立委高金素梅號召逾百位「原住民出草」抗議。原住民綠委陳瑩今（25日）表示，自己的立場從來沒變過，就是「支持」禁伐補償每公頃六萬元。但「公務預算」不是唯一編列禁伐補償經費的方式，運用「基金」也是國民黨時代曾經運用的編列方式，「等你領到錢的時候，你會在乎手上禁伐補償的錢，哪幾張是公務預算？哪幾張是基金？」

陳瑩表示，昨下午參加黨團協商之後，更篤定她一個月前說的，禁伐補償可以領每公頃六萬元。首先她要再次重申，從她提案至今，無論這段時間有多少的紛紛擾擾，自己的立場從來沒變過，就是「支持」禁伐補償每公頃六萬元。

陳瑩指出，昨日下午的協商中，自己很驚訝的發現，原來有不少立委是誤解或搞不清楚「原住民族綜合發展基金」的整個背景和使用，卻大肆用錯誤的概念誤導民眾造成恐慌，甚至不惜動員族人翻山越嶺來到立法院抗議，也來臉書洗版，簡直是大烏龍。

陳瑩強調，「公務預算」不是唯一編列禁伐補償經費的方式，運用「基金」補足是合法，也是國民黨時代曾經運用的編列方式，總之，總預通過後，禁伐補償一定可以領得到，所以告訴支持的委員千萬別再阻擋總預算。

陳瑩感嘆，再不相信，自己也不知該說些什麼？只能說，「等你領到錢的時候，你會在乎手上禁伐補償的錢，哪幾張是公務預算？哪幾張是基金？」

