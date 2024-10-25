高中男也當周董門票黃牛　1張海削3.5萬...北市已扣268組序號

▲北市查獲38件哄抬票價案件，逮40人開罰，扣268張周董演唱會取票序號。(圖／翻攝IG）

記者邱中岳／台北報導

周杰倫睽違7年將在台北大巨蛋舉辦演唱會，演唱會門票在23日開始發售，短短5分鐘就售完，北市刑大先逮全台最大黃牛夫妻檔，接著又發現18歲的黃姓學生，在網路上公開販售周杰倫門票，最後以40880元成交，但面交時被警方逮捕後表示，要跟女友去看，但多點了一張才想賣掉換錢。

警方調查，18歲的黃姓男高中生，在周杰倫演唱會門票售完之後，於網路上張貼想要販售演唱會5880元門票序號的訊息，最後談妥以40880元成交，賺了警方發現後立刻前往查緝，當場在北市大同區逮捕準備交易的黃姓男學生，黃也配合警方返回北市刑大進行偵訊。

黃姓男子坦承加價販售門票，解釋係因為當初搶票是要與女朋友一起前往欣賞演唱會，但是因為多搶到一張，所以才想說把演唱會門票賣掉換現金，但是沒想到被警方逮個正著，警方訊後也依照《文化創意產業發展法》對黃姓高中生進行裁處。

根據《文化創意產業發展法》將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價的10倍至50倍罰鍰。

警方也統計從23日開賣後追查黃牛在網路上哄抬票價，截至25日中午12時，全北市共計查獲38件40人到案，另外還有268組周杰倫演唱會取票序號，警方也將持續追查其他哄抬票價的黃牛。