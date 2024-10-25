黃牛夫妻檔「秒殺周董50張門票」手法曝　找海外工程師開帳號幫搶

▲北市刑大發現，全台最大夫妻檔找來境外工程師合作，申請假帳號搶票。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大23日查獲全台最大黃牛夫妻檔，在周杰倫演唱會開賣瞬間，就以「掃票」方式快速取得50組取票序號，結束搶票後立即遭警方逮捕到案。據了解，夫妻檔利用通訊軟體聯繫多名境外工程師，聯手在演唱會門票開賣期間進行搶票，並將取得序號轉交給夫妻檔換取門票，再高價轉手圖利。

警方調查，43歲的劉姓男子與33歲的張女為夫妻關係，劉平時從事黃牛票買賣11年，曾經數次因賣黃牛票被警方查緝，但沒想到事業越做越大，擁有5萬人加入，號稱全台最大LINE黃牛票群組，張女也頻頻在社群平台貼出觀賞演唱會的影片、照片。

周杰倫「嘉年華」演唱會台灣場，將在12月於台灣大巨蛋開唱，在23日由拓元售票開賣，短短5分鐘就秒殺，警方也鎖定特定黃牛追查，發現劉姓夫妻檔也以虛擬帳號「大量掃票」，短時間內就得手50組取票序號。

警方在逮人後持續追查，不排除夫妻檔利用虛擬身分證號申請假帳號，再以假帳號，透過搶票軟體到售票官網進行搶票，也查出夫妻檔以通訊軟體聯繫多名境外工程師協助，所以在短時間內搶購到50張周杰倫演唱會門票。

據悉，劉姓夫妻檔接單就已經達198張，甚至已收取部分購票者共200萬元的訂金，因為打出保證取票，所以剩下的演唱會門票，警方不排除可能在網路平台上向民眾收購，或者是向其他黃牛「調票」在均分哄抬後的利潤，正持續追查有無其他共犯。