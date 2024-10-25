1場狂撈數百萬！黃牛夫妻辯「只是代購」　檢警追駭客集團

▲劉旻岳與妻子涉嫌高價販售周杰倫演唱會黃牛票，劉男訊後遭聲押禁見。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

周杰倫演唱會熱賣引起各界批判黃牛賣票惡行，檢警循線逮捕「全國最大黃牛」劉旻岳與張姓妻子，涉嫌利用搶票程式得手50張周杰倫演唱會，台北地檢署檢察官偵訊後，認為另有負責侵入購票系統的工程師共犯待查，24日深夜決定將劉男聲押禁見，而劉得知被聲押，不僅大喊「我不服」，堅稱自己只是代購，甚至拒絕上銬。

警方24日在桃園市某飯店逮捕全國最大黃牛組織，落網的劉旻岳的妻子，常在臉書PO照炫耀全家出國搭商務艙，參加演唱會還坐在包廂區的照片，檢警查出，劉旻岳早在周杰倫演唱會門票開賣前，就在臉書社群開放訂票，並強調「保證取票」，並向64人收取訂金共200萬元，警方搜索發現，這對夫妻已經確認得手50張演唱會門票序號。

▲▼劉妻常在臉書PO出低胸及炫富照。（圖／翻攝臉書，下同）

檢警調查，劉旻岳取得民眾訂購後，會向幕後駭客集團下單，並指定座位區與張數，等工程師利用非法程式侵入購票系統進行搶票，販售的黃牛票則依場次熱門程度，向民眾收取不同票價，劉旻岳收款後，再與合作工程師分贓。

檢察官劉倍指揮警方將劉旻岳夫妻拘提到案後，諭令張姓妻子200萬元交保，劉旻岳則因涉嫌《文化創意產業發展法》以不正方式取得訂票憑證、《刑法》偽造文書及詐欺等罪嫌，且有共犯未到案之虞聲押禁見。

沒想到劉旻岳在24日深夜聽到檢察官告知聲押，當場情緒失控，堅稱自己只是接受民眾下單代購，否認犯罪且拒絕法警上銬，因為騷動聲響傳到偵查庭外，其他值班人員紛紛趕入庭內幫忙壓制並安撫，將劉旻岳帶到後審室等待法官開庭。