兩岸旅遊市場持續復甦　金門再迎26名「小三通自由行」旅客

▲兩岸旅遊市場逐步復甦中！金門喜迎26位「小三通自由行」旅客。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門25日迎來了26位小三通入境的自由行旅客，這也是繼9月18~20日廈門市旅遊協會踩線團，與9月22~23日廈門旅遊團後，再次迎接大陸旅客來金門旅遊的重要時刻。

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▲▼兩岸旅遊市場逐步復甦中！金門喜迎26位「小三通自由行」旅客。（圖／記者林名揚翻攝）

縣長陳福海特別重視，昨上午由金門縣政府觀光處處長許績鑫專程前往水頭碼頭迎接，並瞭解通關狀況，同時祝福旅客在金門旅遊一切順心如意，隨著兩岸旅遊政策的逐步開放，金門期待吸引更多大陸旅客來此深度旅遊，促進兩岸文化交流與觀光產業的發展。

縣府觀光處表示，本次自由行旅客的到來，有別於踩線團以交流方式申請，旅遊團以團簽方式申請，自由行是以個簽方式申請二日遊入境，代表著兩岸旅遊市場正在逐步復甦，同時希望這樣的方式能夠成為常態。

縣府觀光處進一步說明，希望藉由大陸踩線團、旅遊團與自由行旅客的到訪，持續檢視各項申請程序、通關流程、旅遊環境與資源，做好壓力測試，讓旅客留下美好印象，多多幫金門宣傳引客，也期盼藉由兩岸旅遊的推動，加深兩岸各項交流與體驗。