陸恢復福建居民赴金門自由行　即日起開放申請

▲陸客搭乘小三通來到金門。（圖／記者林名揚翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建省公安廳出入境管理局27日宣布，即日起恢復受理福建居民赴金門旅遊簽注申請，包含個人旅遊簽注（自由行），以及團隊旅遊簽注。

根據福建省公安廳出入境管理局發出的《關於恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注的通知》，自9月27 日起，恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴金門旅遊簽注申請。

通知中提到，上述人員可以向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」，搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸出境，並在停留期限內從上述口岸入境返回。

中國大陸「十一」長假將至，國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會上提到，9月22日，大陸居民赴金門旅遊「首發團」經「小三通」抵達金門，受到金門縣政府和民眾的熱烈歡迎，為兩岸旅遊交流合作再添新頁。

朱鳳蓮還說，25日有27名大陸居民赴金門開展個人遊，相信赴金門的大陸遊客會越來越多，「希望他們在金門有良好的旅遊體驗，也希望台灣當局真正從兩岸民眾福祉出發，確保兩岸旅遊交流合作順利進行。」

據政府統計，截至9月25日，申請赴金門的大陸團客人數為22人，實際入境22人；申請個人旅遊共27人，實際入境26人。

▼福建恢復居民赴金門旅遊。（圖／翻攝新京報）

