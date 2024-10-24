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重視醫病安全　南消五大與永康奇美醫院辦理地下室電動車火災消防演練

▲台南市消防局第五大隊與永康奇美醫院合作，23日在醫院地下停車場進行電動車火災自衛消防編組及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊與永康奇美醫院合作，23日在醫院地下停車場進行電動車火災自衛消防編組及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑒於山陀兒颱風襲台期間有兩家醫院發生火災造成人命傷亡，以及韓國電動車火警造成嚴重財損，台南市消防局第五大隊與永康奇美醫院合作，於23日在醫院地下停車場進行電動車火災自衛消防編組及消防搶救演練，期能強化醫院內部的消防安全應變機制，提升醫護與消防人員面對電動車火災時的應變能力，並加強雙方合作聯繫。

▲台南市消防局第五大隊與永康奇美醫院合作，23日在醫院地下停車場進行電動車火災自衛消防編組及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院表示，隨著電動車普及化，電動車停放的比例同時增加，鋰電池火災的潛在風險也隨之增加，地下室電動車停放位置與動線、消防警報與滅火設施與人員教育訓練流程等須整體重新規劃，並討論其可行性。本次依據地下室停車場電動車火警的特性設計多重情境，模擬火災初期的警報啟動、通報、滅火或防護、避難引導及消防人員的滅火措施，並邀請廠商講解防火毯之功能效益並示範操作。醫院內部的安全管理及工程部門人員全程參與，如未來有災害發生，確保院方能將必要火災資訊交接給鹽行消防分隊救災指揮人員。

市長黃偉哲表示，醫療機構屬於高風險場所，如遇火災極可能造成嚴重傷亡，院方平常除了要熟練自衛消防編組演練，掌握正確的就地、水平及垂直等避難觀念更是至關重要，本次的合作演練，不僅提升了醫院自身編組能力，也進一步加強醫院與當地消防單位之間的合作默契，共同維護醫護及病患的安全。

▲台南市消防局第五大隊與永康奇美醫院合作，23日在醫院地下停車場進行電動車火災自衛消防編組及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯強調，電動車火災的特性不同於一般車輛，火場應對策略也有所不同。醫院收容許多傷病患，更增加搶救的困難度。本次聯合演練非常重要，讓消防人員能熟悉院區地下室區域，並思考電動車火災的搶救策略。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，本次演練實地啟動自衛消防編組活動，同時評估消防設備的完整及有效性，並檢視火災逃生通道的及防火區劃的情形，消防人員也給予必要建議，確保在發生火災時能迅速有效的應對。

▲台南市消防局第五大隊與永康奇美醫院合作，23日在醫院地下停車場進行電動車火災自衛消防編組及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

演練結束後雙方立即進行了雙向的回顧與討論，並針對各個應對環節提出改進建議。未來，永康奇美醫院與消防局將繼續保持緊密合作，定期舉辦類似演練，共同確保院區之安全，持續為市民打造一個安居樂業與幸福宜居的城市。

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