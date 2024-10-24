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防火防災創意無限　南消下營消防健「鵝」串聯校園家庭聯絡簿

▲台南市消防局二大隊下營消防分隊，以健「鵝」圖案以及防災標語串聯校園家庭聯絡簿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局二大隊下營消防分隊，以健「鵝」圖案以及防災標語串聯校園家庭聯絡簿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊下營消防分隊，持續致力將防災概念以新穎的方式灌輸給校園學童，除學童的防災概念需要從小紮根以外，消防人員也同樣思考將這些觀念以最淺顯易懂的方式與家長連結，以達到居家防災的成效。

▲台南市消防局二大隊下營消防分隊，以健「鵝」圖案以及防災標語串聯校園家庭聯絡簿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局二大隊下營消防分隊，以健「鵝」圖案以及防災標語串聯校園家庭聯絡簿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下營分隊長張明義將設計的消防健「鵝」圖案特別製作成防災標語創意貼紙，並聯絡下營區的東興國小、甲中國小、中營國小、賀建國小共5間學校一同配合辦理，讓國小學童於聯絡簿上貼上下營消防健「鵝」圖案創意貼紙，回家將聯絡簿拿給家長簽名時，能夠注意到這個代表下營的宣導健「鵝」圖案以及防災標語，提醒每個家庭須重視防災的觀念。

▲台南市消防局二大隊下營消防分隊，以健「鵝」圖案以及防災標語串聯校園家庭聯絡簿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另消防人員也利用晨會時間宣導學童需重視居家安全守則，「鐵窗及鐵門須留逃生出口」，「避難通道要保持暢通及擬定逃生計畫及集合地點」，以及「住家要裝設住宅用火災警報器」等觀念。透過看板及創意貼紙宣導消防安全知識，讓小朋友們能於快樂中學習，加深對消防知識的印象，達到寓教於樂的效果，並提升防火宣導效益。

▲台南市消防局二大隊下營消防分隊，以健「鵝」圖案以及防災標語串聯校園家庭聯絡簿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲施政理念，守護民眾生命財產安全是消防同仁的首要工作，而預防災害的觀念更是需要從小開始培養學習，透過耳目一新的宣導方式以及利用家庭聯絡簿的分享，相信無論學童或是家長都可以感受到消防同仁對於提倡居家防災的用心，未來希冀同仁能將防災知識傳遞至本市的每一個角落，讓市民朋友們能有充足防災知識守護自身的財產安全。

▲台南市消防局二大隊下營消防分隊，以健「鵝」圖案以及防災標語串聯校園家庭聯絡簿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局二大隊下營消防分隊，以健「鵝」圖案以及防災標語串聯校園家庭聯絡簿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第二大隊大隊長王騰毅表示，利用可愛的貼紙標語在家庭聯絡簿上吸引學童注意，同樣提醒身為大人的家長對居家安全絕不可輕忽，透過這種強化校園消防安全教育的方式，相信能有效的發揮出宣導的功效，以達到防災及減災的目的。

▲台南市消防局二大隊下營消防分隊，以健「鵝」圖案以及防災標語串聯校園家庭聯絡簿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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