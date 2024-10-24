實警演習統合港區戰力　高雄港警總隊強化維安立即應變能力

▲▼高雄港舉辦「港安暨港口設施保全(ISPS)」實警演習。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

為了強化危安事件發生時應變、處置及整合高雄港區各單位的溝通協調，高雄港務警察總隊今（24）日在高雄港8號碼頭，舉辦高雄港「港安暨港口設施保全(ISPS)」實警演習，有13個單位，動員205人、各式車船及直升機參與演練，演習設定「港口設施保全」、「防制劫持」以及「防制破壞」、等3個項目，模擬狀況進行實警演練，藉以驗收港區各單位平時教育訓練成果，也同時驗證港區發生危安事件時，各單位的通報協調、應變機制及處置能力。

今天的演習還有來自全國各警察機關及港區各部門作業人員共計77人現場觀摩，演習人員動作熟練、逼真，尤其在防制劫持演習中，當歹徒挾持人質拒不投降，維安特勤隊以震撼彈、煙霧彈震懾歹徒後，配合搭乘空中勤務總隊直升機之維安特勤人員，完成三度空間攻擊圍捕任務，同時從陸、空發起解救人質行動，搏鬥後順利制伏歹徒、安全解救人質，演習過程緊湊，獲得在場觀眾的好評與讚許。

港安實警演習目的，在於提升各任務編組單位於狀況發生時處置能力；並藉由演練讓各單位人員熟稔各項處置作為，於最短時間內整合單位的人力與資源，發揮整體力量，做迅速、妥善及有效地處理與防制，將損害減少至最低，以確保港區人員、船舶與港口設施的安全。