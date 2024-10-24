23經濟諾獎得主力挺賀錦麗！批川普政策加劇通膨　赤字恐擴大5倍

▲23位諾貝爾獎得主公開支持賀錦麗的經濟政策，批評川普的高額關稅將讓通膨加劇。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統大選邁入倒數2周，23位諾貝爾經濟學獎得主在當地23日發布聯名信，公開力挺民主黨總統候選人賀錦麗，讚賞其政策將帶來更強勁、公平，以及可持續的經濟增長。與此同時，這些諾貝爾獎得主也對共和黨總統候選人川普的經濟政策表示反對，警告川普經濟政策中的高額關稅將導致物價上漲、赤字增加、貧富差距擴大。

據CNBC報導，這封聯名信是由2001年的諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz ）所發起，並獲得另外22名諾貝爾經濟學獎得主的支持。史提格里茲曾出任世界銀行首席經濟學家和美國前總統克林頓的經濟顧問委員會主席，之前因市場經濟學研究獲得諾貝爾獎。

史提格里茲指出，賀錦麗的經濟政策為中產階級和小企業提供強而有力支持，同時擴大兒童保育稅收抵免、增加對經濟適用房開發，這將促進公平和可持續的經濟成長，為經濟創造更具包容性和穩定性的成長，更有利於美國經濟的長期發展。

Trump’s economic plan will result in

‘Higher prices & larger deficits’



23 Nobel Prize-winning economists slam Trump agenda, endorse @KamalaHarris pic.twitter.com/7Wd3gklTGj — Mr. Boston (@CityKehd) October 23, 2024

相較之下，川普的經濟政策提議對所有進口商品徵收關稅，其中對中國進口商品的關稅最高，令經濟學家和華爾街分析師擔憂，通貨膨脹可能會因此再次升溫。此外，川普的減稅計畫和社會福利改革也被指責將加劇財政赤字。根據賓州大學沃頓預算模型研究（Penn Wharton Budget Model），川普的預算將使赤字擴大到賀錦麗提案的5倍以上。

報導稱，聯合簽署這份公開信的諾貝爾經濟學獎得主還包括了艾塞默魯（Daron Acemoglu）、阿克洛夫（George Akerlof）、巴納吉（Abhijit Banerjee）、迪頓（Angus Deaton）、戴蒙（Peter Diamond）、戴蒙德（Douglas Diamond）、杜芙洛（Esther Duflo）、恩格（Robert F. Engle）、戈丁（Claudia Goldin）、哈特（Oliver Hart）、因本斯（Guido Imbens）、強生（Simon Johnson）、馬斯金（Eric Maskin）、麥克法登（Daniel McFadden）、麥頓（Robert Merton）、邁爾森（Roger Myerson）、諾德豪斯（William Nordhaus）、費爾普斯（Edmund Phelps）、羅莫（Paul Romer）、羅思（Alvin Roth）、席勒（Robert Shiller），以及塞勒（Richard Thaler）。