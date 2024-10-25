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大陸 大陸焦點 特派現場

33位台青西進新書上市　馬曉光：兩岸青年「心手相連」創光明前景

▲▼ 33位台青故事出書、 。（圖／台青提供）

▲《心安之處即是家：台灣青年大陸追夢記》新書發佈會 。（圖／京彩台灣提供）

記者任以芳／北京報導

《心安之處即是家：台灣青年大陸追夢記》新書發佈會昨24日下午在北京舉行，該書收錄33位台青在大陸打拚的故事。本書序作者前大陸國台辦發言人、現任海峽兩岸關係協會副會長馬曉光也送上祝福，鼓勵兩岸青年心手相連，「兩岸關係發展就有光明的前景，共創中華民族的綿長福祉。」

本書序作者海峽兩岸關係協會副會長馬曉光、台北大學教授鄭錄製影片致辭，台海出版社副社長（主持工作）竇為龍、北京市台辦副主任張磊在發佈會現場致辭。

▲▼ 前大陸國台辦發言人馬曉光／ 臺北大學鄭又平教授 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲海峽兩岸關係協會副會長馬曉光。（圖／翻攝 京彩台灣）

馬曉光對新書出版表示祝賀，他表示，大陸在對台工作領域始終貫徹以人民為中心的發展思想，秉持兩岸一家親理念，大力擴大兩岸交流合作，為來大陸投資、創業、生活、工作、求學等各領域的台灣同胞提供同等政策便利。

馬曉光說，新書講述的30多位來大陸發展的台灣青年的奮鬥軌跡，體現出大陸對台政策的顯著成效。希望通過新書出版，能讓更多台灣青年加深對大陸的瞭解，端正對兩岸關係的認知，從而帶動更多台灣青年來大陸發展，用親身參與和實踐，不斷深化兩岸交流合作、推進兩岸融合發展。

馬曉光強調，希望通過這本書，帶動更多的台灣青年來大陸發展，用他們親身的參與和實踐，不斷深化兩岸交流合作，以及推進兩岸融合發展進程。「只要兩岸青年的心能夠連在一起，手能夠握在一起，我們兩岸關係發展就有光明的前景，就能夠共創中華民族的綿長福祉。」

▲▼ 前大陸國台辦發言人馬曉光／ 臺北大學鄭又平教授 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲臺北大學教授鄭又平 。（圖／翻攝 京彩台灣）

鄭又平在致辭中表示，自2006年以來，跟賢德惜福教育基金會周荃董事長，共同協助了將近有8000位台灣青年橫跨海峽到祖國大陸交流參訪、實習就業，見證他們從當年的茫然無知、對前途忐忑惶恐，到如今在大陸各領域發光發亮，甚至成家立業、結婚生子，作為老師由衷感到欣慰，也從他們身上扎扎實實地看到了「融合發展」的未來。

張磊表示，青年是國家的希望和民族的未來，近年來越來越多台灣青年來到祖國大陸拼搏奮鬥，闖出了屬於自己的一片天地，留下了許多感人故事。

張磊指出，首屆海峽兩岸中華文化峰會於23日隆重開幕，《心安之處即是家：台灣青年大陸追夢記》也作為峰會獻禮之作同步推出。「我們熱忱歡迎台灣青年來北京交流、學習實習、就業創業，並將努力提供積極幫助和服務，希望更多台灣青年在首都追夢、逐夢、圓夢，實現自己的人生夢想。」

該書由「京彩台灣」編著，台海出版社出版。該書收錄33位台灣青年在大陸奮鬥、成長、收穫的真實經歷，可讓更多台灣青年了解在大陸發展點滴。

發佈會邀請新書主人公代表白馥萍、周士甯、鄭庭繹作為分享嘉賓，與大家暢聊自己在大陸的追夢故事。主人公簡孟軒和21PUMP舞團更在現場帶來街舞表演《傳承——古街新韻》。發佈會現場為到場的書中主人公舉行贈書儀式。

▼ 《心安之處即是家：台灣青年大陸追夢記》收錄33位台青故事在大陸打拚的故事。（圖／台青提供）

▲▼ 33位台青故事出書、 。（圖／台青提供）

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