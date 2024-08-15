1200名台青參加海青節　陳玉珍分享赴陸求學心得：會認識最好朋友

▲ 2024福州海青節，陳玉珍演講分享自己赴陸求學經過，勉勵兩岸學子多走走看看 。（圖／記者任以芳攝，同下）

記者任以芳／福州報導

第十二屆海峽青年節11日到17日在福州舉行，今（15）日下午3點半舉行開幕儀式，邀請1200名台灣青年參加，國民黨立委陳玉珍受邀參加活動發表演講，分享自己20多年前在北京大學唸書日子，認識最好的朋友，也增加自己閱歷，她也鼓勵年輕人，世界的發展不只是局限在台灣部分報導，把握青春歲月，多走走走看看。

海青節今在福州海峽會展中心舉行，兩岸超過千人共襄盛舉。大陸與會嘉賓福建省委書記周祖翼、國台辦副主任仇開明等；台灣與會嘉賓有國民黨立委陳玉珍等人。

陳玉珍受邀演講，開場介紹自己是金門姑娘，小時候寫籍貫以「福建金門人」為榮，同時分享自己赴陸求學經過。當年就讀台大的校長傳承北大「五四精神」，「我畢業以後也要到北大念書，也往這方面發展，花了很多時間考大學。」

當年到大陸念書並不容易，透過港澳台招生制度，陳玉珍1999年台大畢業後，順利考進北京大學法學院研究所，開啟自己北方求學生活，成為最值得紀念的歲月，所有同學來自五湖四海，也感受大陸學生積極向上的心。

陳玉珍分享自己在北大求學過程，遇到山西來的師妹，每天早上八點到圖書館讀書，超級認真，「她告訴我，溫室裡的花朵不能成大樹，這句話對我的影響很大。」

▲ 2024福州海青節邀請1200名台青，超過一半是「首來族」 。

「大家今天不管從台灣來或各地過來，相知相會，我相信會認識這一輩子覺得最好的朋友」，陳玉珍也說，「我在北大面試的時候就認識這輩子最好的朋友。」

她也鼓勵在場兩岸青年打開自己視野，多交朋友，多認識這個世界。「世界的發展不只局限台灣部分媒體的報導，對大陸報導也有一些局限性，我們來看看世界是如何開展，回去以後多和親朋好友分享。」

陳玉珍也表示，「未來國際世界競爭，兩岸需要合作，唯有兩岸的年輕人多多瞭解，多多合作，未來掌握在自己手裡。」她也舉例福建供水到金門，兩岸同屬一條根，經由年輕人努力，讓兩岸一起喝一杯和平的酒。

▲ 世新大學學生陳沛妤印象最深是參觀大陸木雕藝術。

本屆已邀請1200名台青來福州參加海青節，首次登陸超過600人，多都是「首來族」，參與台灣青年數量將超歷屆。來自世新大學的陳沛妤受訪時分享，這次來參訪直播方面主題，剛好自己唸新聞系，平時只看過攝影棚，昨天前往福建理工大學參觀直播帶貨的攝影棚擺設，覺得十分新奇。

談到這次來大陸交流心得？陳沛妤與大陸學生分享未來就業和生涯規劃，印象最深刻是做木雕，「因為我真的很手拙，很不會做木雕，體驗到傳統手藝人的厲害。」

她也說，「回台後想和台灣朋友分享，可以來大陸旅遊，這次認識很多朋友去過北京、內蒙古體驗，互相分享交流，是一個非常好的經驗。」

▲ 台大博士候選人鍾振遠首次參訪大陸。

台大博士候選人鍾振遠則分享，自己來自台北市，第一次來福州發現住的酒店，以及周邊建築很新穎，相較台北建築比較老舊，也許是未來可以參考推動都更。

第一次去平潭島也發現當地人很友善熱情，也吃到當地特色美食，透過實際觀察交流，兩岸關係沒有想像的遠。

自2013年以來，福州市至今已連續舉辦十二屆海青節，累計吸引3.6萬名兩岸青年參與，包含2萬名台灣青年，其中首次登陸比例超50%。