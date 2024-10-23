兩岸台青攜手拍微短劇　《尋夢香格里拉》呈現雲南藏族仙境之美

▲ 兩岸台青一起拍雲南微短劇，走進人間仙境「香格里拉-迪慶」。（圖／翻攝 尋夢香格里拉）

記者任以芳／雲南報導

微短劇《尋夢香格里拉》日前在昆明首映，主要描述台灣青年音樂人為找回重新出發的力量，台灣青年趙軒明和大陸青年李煒一起去雲南藏族自治州「迪慶」的尋夢之旅，該劇也呈現雲南特色之美，令人心神嚮往。

台灣青年音樂人吳婷萱（魏暉倪飾）面臨創作與生活的雙重瓶頸，為了重新尋找生命的意義，台灣青年趙軒明（迮昊飾）和大陸青年李煒剛（鄧怡飾），陪她坐動車去雲南省唯一的藏族自治州「迪慶」的尋夢之旅。

▲台青音樂人吳婷萱（魏暉倪飾）面臨創作與生活的雙重瓶頸，與兩岸好友踏上生命之旅 。（圖／翻攝 尋夢香格里拉）

劇裡呈現「世界的香格里拉」的美景，主人翁一起走進「月光下的藏民居群瑰寶」獨克宗古城，品嘗藏族美食、體驗唐卡；一起徒步前往梅里雪山下的世外桃源雨崩村，偶遇牽馬的藏族大哥帶他們脫離崴腳困境；在藏民家中暢飲、暢聊，體會到了當地民族的包容和豁達；一起衝進飄飄灑灑的雨崩神瀑，接受心靈的洗禮。

最後劇情旅程尾聲，吳婷萱創作一曲《雲台謠》，香格里拉的風吹到了阿里山，日月潭的水流進了洱海裡……娓娓道來一對兩岸夫妻滿心歡喜的相聚和跨越山海的情意，展現雲台兩地情長且堅。

吳婷萱的扮演者，也是《雲台謠》演唱者、台灣青年藝人魏暉倪，視此次香格里拉之行為「找到生命源頭的神奇之旅」。魏暉倪說，「劇里的藏族大哥女兒身體不太好，但他們的心還是像天上的星星一樣閃耀。」在拍攝過程中，她和神瀑交換了秘密，不管遇到什麼事，都要開心快樂。

▲《尋夢香格里拉》首映。（圖／首映會單位提供）

當天首映會上，《尋夢香格里拉》及《雲台謠》的主創團隊和雲台兩地各界代表齊聚一堂。《雲台謠》也是「七彩雲南·相約台灣」文化交流系列活動的主題歌曲，由雲南省台辦、中新社雲南分社聯合出品，之前已在第六屆「七彩雲南·相約台灣」主題日暨2024雲台中秋茶話會上發佈。

「人與人的相遇可能是一瞬間就發生了，但相互融合需要大家一點一點地付出。退一步、進一步，退一步、進一步，讓感情越來越升溫。」《雲台謠》作曲孔雲鋒介紹。

▲雲南省台辦副主任張燦 。（圖／首映會單位提供）

雲南省台辦副主任張燦致辭指出。「跟著主人的腳步，我們看到香格里拉優美的自然風光，體驗多彩的民族文化。劇中台灣青年與大陸青年的深厚友誼更是現實中雲台兩地青年交流、交往、交心的一個縮影。」

據了解，該部微短劇共5集，由雲南冰湖文化傳媒有限公司製作，中新社雲南分社、迪慶州廣播電視台、雲南冰湖文化傳媒限公司聯合發行和出品，將在首映式後陸續播出。由雲南省人民政府台灣事務辦公室指導、雲南冰湖文化傳媒有限公司拍攝製作的微短劇《尋夢香格里拉》21日已在昆明首映。