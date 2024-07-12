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大陸 大陸焦點 特派現場

經濟學人：中國對台青年吸引力下滑　統戰團成效不彰

▲▼中國大陸兩會,政協,人大。（圖／路透社）

▲北京天安門廣場。（圖／路透社）

文／中央社台北11日綜合外電報導

中國利用營隊和交流團等名義吸引台灣年輕人赴中，希望藉此培養他們對中華民族的認同感，但隨著中國經濟放緩、國安法規緊縮，中國吸引力逐漸下滑，統戰成效似乎受到影響。

經濟學人（The Economist）報導，22歲的王亨利（Henry Wang）近期結束一場愉快的四川行。他前往中國參加為台灣年輕人舉辦的營隊，在四星級飯店住了7個晚上、吃火鍋、看貓熊，還參訪歷史古蹟，而大部分的費用由中國政府負擔。

旅途中唯一惱人的是政治灌輸，他必須忍受關於兩岸統一的長篇大論、對中國國家主席習近平的溢美之詞，以及關於兩岸一家親的歌曲。

他說：「我把它當成參加低價旅行團必須付出的額外代價。」他認為，只要認知到自己參加的是「統戰團」，就能忽略這些政治宣傳。

▲▼大陸全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。兩會,人大,政協。（圖／路透社）

中共中央統戰部資助許多這樣的旅行，目的是讓台灣高中生和大學生沉浸於中國文化，培養他們的中華民族主義意識。

2020年以前，每年夏天都有數千名台灣學生前往中國實習或交流，這些活動在疫情期間基本上停止，但訪團數量在解封後又開始增加。

「2024兩岸青年峰會」3日在北京登場，預計約有1300名台灣人參加。中國國台辦主任宋濤致詞時呼籲，兩岸青年要成為「反對台獨分裂的先鋒力量」。

習近平曾表示，中國和台灣年輕人應成為和平統一的動力。前總統馬英九今年4月赴中訪問，於北京進行「馬習二會」時，習近平提出在台灣人心中培養中華民族共同體意識的口號。

中國官媒新華社隨之評論：「台灣青年並非所謂『天然獨』，而是血脈中、內心裡流淌著、深藏著中華民族的文化、歷史、價值觀。」

▲▼中國大陸兩會,政協,人大。（圖／路透社）

前總統馬英九則透過視訊向「2024兩岸青年峰會」致詞時指出，希望未來繼續推動兩岸青年交流，「共創中華民族的美好未來」。

但這些並未贏得台灣年輕人的支持。

民調顯示，台灣35歲以下的成年人超過80%認為自己是台灣人而不是中國人。20多歲的民眾中，有超過90%認為台灣和中國是兩個不同的國家。這個年齡層的民眾，對於在中國工作、求學或投資的興趣正在減弱，從2019年的33%降到2022年的3%。

相較2010年代中期，每年有1300名台灣學生前往中國就讀大學，目前每年大約只剩300人。過去10年來，30歲以下台灣人赴中工作的人數已減少約70%，2022年已降至1萬7000人。

▲▼中國大陸兩會開幕。（圖／路透社）

中國的吸引力下滑不難理解，因為曾被視為台灣年輕人經濟機會之地的中國隨著成長放緩，已不再那麼有活力，連中國年輕人都在傳播關於失業、躺平或內捲的迷因（meme）。

此外，法律環境也令人擔憂。中國最高人民法院及國家安全部等部會6月21日公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，對涉及分裂國家者可以進行缺席審判，最高可判處死刑。

台灣年輕人可能會像王亨利一樣，仍然認為統戰團是一件划算的交易，但這趟旅程不太可能改變他們的觀點。過去的研究表明，隨著台灣民眾與中國的接觸越來越多，他們會關注兩造差異，台灣認同進而增強。

對於中國沒有歸屬感的王亨利推薦參與統戰團體驗「陌生文化」，一種與台灣「完全不同」的文化，但這與中國希望透過這些訪問實現的目標，實際上背道而馳。

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