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到陌生地方「地圖搜尋1店家」　1秒找到主要商圈！一票讚實用

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,過馬路,行人穿越道,禮讓行人,年輕人,暑假,觀光客,遊客,逛街,天氣,極端高溫,中暑,酷暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲到不熟的地方想找鬧區怎麼辦？（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

全球進入後疫情時代，各國陸續開放國門，不少人一年就飛了好幾趟，日本運動型部落客「中村洋太」先生，分享一招超實用的小技巧，在人生地不熟的地方，只要在地圖搜尋「冰淇淋」，就可以找到該地主要的商圈。粉專「魚漿夫婦」轉發並大讚，「真的超好用！」有網友留言笑喊「在台灣要輸入手搖飲料。」

粉專「魚漿夫婦」轉發「中村洋太」先生的X貼文，愛旅行者的小技巧，即使是第一次去的觀光地，只要在地圖上搜尋「冰淇淋」，就能找出主要的商業市集在哪裡。

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底下網友熱議，如果在台灣要改成搜尋手搖店，「台灣輸入雞排跟飲料」、「台灣感覺可以找手搖飲店，一定是鬧區」、「在台灣搜飲料店比較容易辨識」、「台灣的話只要輸入烤香腸，就能知道哪邊是熱門景點」、「這跟在台南找老店，只要輸入 阿開頭的，大概有8成會中」。

還有網友指出，「馬來西亞沙巴要打KFC」、「冰店或冰城也可以」、「因為冰淇淋會融化，太邊緣會沒人買」、「以前都找麥當勞，周邊一定是鬧區」、「難怪每次去日本，攤販多的地方都一堆冰淇淋」、「跟去泰國打Weed Shop也會知道哪裡人多、哪裡有商店街，同一個概念」。

貼文獲「魚漿夫婦」授權轉載。

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