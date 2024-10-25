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3大速食店怎點最省錢？他曬「窮鬼套餐」狂省383元：快比便當便宜

▲速食是不少民眾趕場和嘴饞的首選之一（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲速食是不少民眾趕場和嘴饞的首選之一。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

速食是很多人不知道該吃什麼時候的首選，不過通常大家點的都是熱門選項。對此，有網友就整理了麥當勞、必勝客以及漢堡王的「窮鬼套餐」，比較3間知名連鎖速食店該如何點餐最划算，結果發現最省的套餐組合最多可以省到383元。貼文一出，引發熱議。

一名網友近日在Dcard發文整理麥當勞、必勝客以及漢堡王省錢的點法，首先在麥當勞方面，「1+1」最省錢的點法，原PO認為是「勁辣香雞翅+紅茶」，比起單點可以省到37元，而他最常買的搭配是麥克雞塊加可樂，可以省下30元。他總結，麥當勞的單價算便宜，雖然缺點是容易吃不飽只能當點心，「不過吃雞塊可以省30元就是很幸福」。

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▲原PO整理3大速食店的「窮鬼套餐」。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO整理3大速食店的「窮鬼套餐」。（圖／翻攝自Dcard，下同）

在必勝客的尖叫自由點方面，原PO指出，若選「雙層美式臘腸披薩+芝心香腸」，再配個可樂，大概可以便宜70多塊，而最省的是299組合套餐，選「日式照燒雞披薩+酥炸杏鮑菇+可樂」，最多可以省到383元，不過這個組合的份量需要找朋友一起吃，單人恐怕會較難負荷。

▲原PO整理3大速食店的「窮鬼套餐」。（圖／翻攝自Dcard）

最後是漢堡王的超省自由配，原PO表示雖然159元價格略高，但是點心可選二種，其中「雙層火烤牛肉堡+洋蔥圈+辣薯球+可樂」的組合比較容易吃飽，最高可以省106元。對此，原PO總結，以省錢程度來看，「必勝客>漢堡王>麥當勞」，但以個人回訪率來看，則是「麥當勞>必勝客>漢堡王」。

▲原PO整理3大速食店的「窮鬼套餐」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「快比便當店便宜了，上次買個香腸飯居然要130」、「麥噹噹還可以用app的點數換來吃！但消耗的很快」、「必勝客真的價格滿低的，momo上優惠餐卷光一個人pizza就要89，這次三種點起來只要99...打到骨折」、「謝謝整理，月底有著落了」、「有時買速食套餐真的很划，比外面隨便一餐都便宜」。

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