獵人、周杰倫兩頭空！她買不到卡包搶不到票大崩潰：誰跟我一樣

▲周杰倫門票、《獵人》卡包同一天開搶，不少民眾兩頭空大崩潰。（圖／翻攝自拓元官網）



記者柯振中／綜合報導

23日對不少台人來說是重要的日子，不但有周杰倫演唱會門票要搶，還有麥當勞與動漫《HUNTER×HUNTER 獵人》合作推出的卡包。不過，有民眾不但沒排到《獵人》的卡包，就連周杰倫的門票都沒搶到，2頭空的情況下，讓她忍不住上網PO文訴苦，話題也因此掀起共鳴。

一位網友在PTT上悲情發文，她23日上班前先去麥當勞買《獵人》卡包，原先以為有民眾抵制，加上11點學生正在上課、上班族也沒午休，應該不會太多人，沒想到麥當勞竟大排長龍，讓她立即放棄購買卡包的念頭，專心回公司搶周杰倫的演唱會門票。

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▲▼麥當勞《獵人》卡包受到民眾瘋搶。（圖／ETtoday資料照）



不過，儘管經過了一段時間的驗證碼練習，網友準備搶票時，網頁卻直接死亡，不僅沒買到卡包，就連演唱會門票都沒搶到，讓她相當崩潰。

對此，臉書粉專「卡提諾狂新聞」23日下午1點多也有發布文章，指稱「杰倫和獵倫都沒了喔」。而貼文發布後不久，立即有許多人崩潰留言，「雙重打擊」、「都搶不到，慘」、「兩邊都失敗了」、「今天最忙的兩件事」、「一下子就沒有了，本來想朝聖的」、「忙了一整天，忙了一個寂寞。」