應援世界棒球錦標賽！繼光香香雞限量「必勝餐+聯名周邊」一次看

▲繼光香香雞應援世界12強棒球錦標賽推出限定餐、限量周邊。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

世界棒球經典賽事「2024年世界12強棒球錦標賽」即將火熱開打，台灣連鎖炸雞「繼光香香雞」特意推出限定餐點幫應援，還找來國際電子配件品牌「CASETiFY」合作推出限量周邊，10月25日起正式上市；更加碼祭出「憑球賽票根享優惠」活動，有機會獲得甜心地瓜球買1送1、阿根廷魷魚免費升級大份等好康。

繼光香香雞將於10月25日起至11月24日推出世界棒球12強限定「必勝餐」，內含大份香香炸雞及搖搖薯條（海鹽焦糖／鬼椒檸檬口味2選1），售價265元，各門市數量有限、售完為止。

▲手機殼、行動電源是以棒球為靈感設計。

期間更找來「CASETiFY」合作推出限量周邊，包括以棒球為靈感設計的iPhone15 Pro、iPhone16 Pro手機殼和磁吸行動電源，充滿棒球元素的印花設計十分吸睛，只要購買必勝餐即可分別以1999元、1699元加購。

除外，11月14日起至11月19日則推「球賽票根優惠」，凡於中華隊賽事當天中華隊獲勝，隔日於繼光香香雞任一門市消費並出示當日球票，即可享「優惠2選1」，優惠品項有「阿根廷魷魚中份免費升級大份」及「甜心地瓜球買1送1」。

▲漢堡王推出升級版香辣蟹醬雙層起士華堡。（圖／業者提供）

另，漢堡王即日起至11月18日則有升級版「香辣蟹醬雙層起士華堡」等吃，開發5吋大、雙倍厚的大份量選擇，使用新鮮螃蟹蒸熟後萃取其高湯精華加入多種辛香料炒製而成的蟹醬，搭配雙倍牛肉、起士，還吃得到生菜、洋蔥等餡，香氣十足，單點售價194元，數量有限，售完為止；提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。