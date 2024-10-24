黃牛出現！拍賣APP驚見「999元獵人盲卡包」　單張SSR卡1千塊

▲拍賣APP上出現一包999元的獵人盲卡包。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

麥當勞近日與知名動漫《HUNTER×HUNTER 獵人》推出全套卡包，在11月12日前購買任一餐點加價89元，就可獲得「《獵人》角色盲卡包」，瞬間掀起熱潮。就有網友發現，拍賣APP上已經出現「黃牛卡包」，一包開價999元，還有單張卡要1000塊的，令人傻眼「黃牛炒瘋了」。

有網友在PTT的C_Chat板發文，「獵人卡牌黃牛價已出現卡包999；單卡1000」，貼出拍賣APP的截圖，有人開賣場要販售「預購 麥當勞 獵人 聯名 盲卡包」，價格是999元；還有人開出SSR奇犽、小傑、酷拉皮卡等角色卡，一張要600～1000塊。

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至於原價的話，只要購買任一餐點加價89元，就可獲得「《獵人》角色盲卡包」，每包內含4張隨機角色卡，一共有24款各式經典人物及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包，限門市購買，每筆消費限購20份。不過，限量30萬包的《獵人》盲卡包原預計販售至11月12日，僅開賣3小時全門市已全部完售。

看到貼文後，許多人紛紛咋舌，「這價格會有人要收？」「台灣人消費力超乎想像」、「有人買再說吧」、「身經百戰的宅宅，看到官圖立繪不會感到吸引力，至少我這邊幾個宅宅群組都沒人買，一般受眾會拿盤子價買嗎」、「加一兩百就算了，這種圖這種價真的有人會去買嗎？」

還有網友想到，周杰倫大巨蛋演唱會23日午間開賣，近15萬張門票吸引超過89萬人搶買，票券於5分鐘秒殺完畢，不禁直呼，「台灣經濟最好的一天」、「懂了，獵人=周杰倫」、「周杰倫有人要用32萬收8張…」、「這算什麼，周杰倫一張黃牛票價直接加10000。」