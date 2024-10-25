　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非反對黨警告　「逼台遷代表處」將引發主權、外交經貿重大風險

▲▼南非國旗。（示意圖／達志影像）

▲逼我國遷移代表處，南非反對黨警告當權政府，任由外交部逼台遷處諸多風險。（示意圖／達志影像）

文／中央社

南非外交部片面要求我代表處遷離首都，不但引發國際關注、造成當地人民和台僑的不安，現南非聯合內閣數個反對黨也陸續出現譴責批評聲浪，並警告此舉將對南非政府、國家主權，外交關係和經貿發展產生諸多重大風險。

據南非媒體「中央新聞」（Central News）24日報導，南非聯合政府中的「新自由陣線黨」（Freedom-Front Plus，FF+）領導人兼懲教部長葛羅涅華（Pieter Groenewald）公開譴責領導「全國團結政府」（GNU）執政，擁有20個部會的非洲民族議會（ANC）。

葛羅涅華劍指由非洲民族議會掌控的國際關係與合作部（DIRCO，即南非外交部）要求台灣遷處，將做為其實質大使館（de facto embassy）的聯絡代表處，從行政首都普勒托利亞遷至商業城市約翰尼斯堡，明顯是允許中國對南非的外交政策施加不當影響。

葛羅涅華並批評，非洲民族議會未對中國此番操縱感到恥辱。

葛羅涅華強調說，此項決定並未諮詢全國團結政府中的其他政黨，等同破壞聯合政府的合作精神。

葛羅涅華警告說，逼台遷處決定不僅損害南非主權，更將使國家經濟面臨風險。

葛羅涅華還擔心，台灣外交地位降級後可能導致雙邊貿易關係減少，進一步威脅南非當地煤礦、穀物和汽車等關鍵產業的就業機會。

全國團結政府第二大執政夥伴「民主聯盟」（Democratic Alliance，DA）國會議員兼國際關係發言人鮑爾（Emma Louise Powell）則質疑，國際關係與合作部片面修改與台灣的雙邊架構並不合理，而且也同樣擔心此決定對南非未來經濟和外交的負面影響。

約堡智庫「布倫特赫斯特基金會」（Brenthurst Foundation）主持人米爾斯（Greg Mills）與主任研究員哈特利（Ray Hartley）22日在南非媒體「特立日報」（Daily Maverick）共同撰文，進一步說明此決定會動搖南非主權和外交經濟層面根本的關鍵問題。

米爾斯認為，允許中國來決定要讓哪些國家在自家首都設立辦事處後，將會促使中國勢力採取更具侵略性的外交手段。

米爾斯進一步假設並反問，對於其他那些讓中國感到不友善或有威脅性的國家，南非是否也需改變態度來迎合中國？

如果中國選擇與台灣開戰，南非應如何做？是否要像對付烏克蘭那樣？是否要放棄自己身為民主國家的精神，轉而支持獨裁者？

此外，米爾斯認為，南非辜負台灣的作為，也會讓其在其極力討好的西方國家面前失去信譽，進而對其外交產生不利影響。

如美國共和黨議員布萊克本（Marsha Blackburn）直言，美國不應容忍南非此種行為，並提議將南非從「非洲成長與機會法案」（African Growth and Opportunity Act，AGOA）中剔除，不讓南非進入美國市場。

最終，非洲民族議會將需為此一背信忘義的片面決定，在國家主權、外交關係，和經貿發展上付出慘痛代價，也讓其失去在聯合政府中的政治主導地位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃牛夫妻狂掃50張周董門票！張女「20萬交保」
大元在家陽台「聞到大麻味」！　PO文求助
快訊／威力彩邁入25連槓　下期頭獎「衝上6.3億元」
快訊／文化大學明天全校遠距上課
快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校停班課
快訊／北市3校明天停班停課
迷戀AI聊天機器人！美14歲少年收「1訊息」後輕生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非反對黨警告　「逼台遷代表處」將引發主權、外交經貿重大風險

泰火燒校車25死！媽獲賠償「鄰居上門借錢」心碎：喪女不是中頭獎

颱風潭美重創菲律賓「至少26死」　超過16萬人被迫撤離家園

尹錫悅：若北韓派兵助俄攻烏　首爾將更靈活援基輔

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」　超狂影片萬人朝聖

好玩測DNA！她驚知「不是爸爸親生」　怕生父認親慘活在恐懼中

2025年最佳旅遊地出爐！明年最值得一遊國家　孤獨星球推薦這裡

國際火線／迫切的危機：美國民主制度的缺陷與崩潰

罵員工笑話翻譯不好沒人笑　日主管被控霸凌求償248萬

遊客計程車上吸嗨了！　泰司機當場被燻暈昏迷撞車

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

基隆明天停班課？謝國樑喊共同生活圈：北北基桃一起宣布

南非反對黨警告　「逼台遷代表處」將引發主權、外交經貿重大風險

泰火燒校車25死！媽獲賠償「鄰居上門借錢」心碎：喪女不是中頭獎

颱風潭美重創菲律賓「至少26死」　超過16萬人被迫撤離家園

尹錫悅：若北韓派兵助俄攻烏　首爾將更靈活援基輔

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」　超狂影片萬人朝聖

好玩測DNA！她驚知「不是爸爸親生」　怕生父認親慘活在恐懼中

2025年最佳旅遊地出爐！明年最值得一遊國家　孤獨星球推薦這裡

國際火線／迫切的危機：美國民主制度的缺陷與崩潰

罵員工笑話翻譯不好沒人笑　日主管被控霸凌求償248萬

遊客計程車上吸嗨了！　泰司機當場被燻暈昏迷撞車

鴻海印度子公司「砸10億買蘋果設備」　傳製造iPhone 16

LinkedIn違反歐盟個資規定　遭愛爾蘭開罰107億元

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

南非反對黨警告　「逼台遷代表處」將引發主權、外交經貿重大風險

早餐店加蛋15元　王浩宇「買不起蠻可悲的」：養出一堆巨嬰

快訊／政大附中前家長會長移送北檢　詐領補助涉偽造文書、詐欺罪

漢翔傳將雇用移工　強調「絕不允許接觸國防機敏業務」

23:59台灣東部海域規模4.9地震　最大震度3級

泰火燒校車25死！媽獲賠償「鄰居上門借錢」心碎：喪女不是中頭獎

黃牛殺手誕生！他嗆「檢舉到周杰倫演唱會當天」　過來人曝2難點

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

國際熱門新聞

網紅餐廳內掀衣露嫩乳　日本老店氣炸喊告

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

愛上AI！　14歲少年收「1訊息」後輕生

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

男和同事開玩笑「會中頭獎」 真的中3千萬

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

遭父親哥哥多次性侵　女沉默50年全說了

外型像一顆顆眼球　美專家警告劇毒植物

撒哈拉沙漠變湖泊　NASA衛星對比照曝

泰火燒校車25死！媽獲賠償「鄰居上門借錢」心碎：喪女不是中頭獎

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

潭美重創菲律賓　16萬人被迫撤離家園

北韓若出兵助俄　南韓將更靈活援基輔

更多熱門

相關新聞

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

我國與南非1998年斷交後，雙方仍在互相的首都設置代表處，然而南非18日突然發布聲明，要求我國南非聯絡代表處10月底前遷出首都普勒托利亞，消息一出讓南非外交界非常擔憂，認為政府此舉會恐怕會遭到台灣3舉動報復，包含限制晶片出口、限制發放簽證及驅逐在台灣的5千多名南非教師。

南非逼我遷代表處　當地民眾憂未來：產業仰賴台灣晶片

南非逼我遷代表處　當地民眾憂未來：產業仰賴台灣晶片

總預算案卡關！　綠委籲卓榮泰別跟「邪魔」妥協：否則會被牽著走

總預算案卡關！　綠委籲卓榮泰別跟「邪魔」妥協：否則會被牽著走

中國施壓南非要求我國代表處遷出　卓榮泰：會做外交人員的後盾

中國施壓南非要求我國代表處遷出　卓榮泰：會做外交人員的後盾

南非竟在國慶脅迫我國代表處遷出！　林佳龍要求研擬反制

南非竟在國慶脅迫我國代表處遷出！　林佳龍要求研擬反制

關鍵字：

南非代表處

讀者迴響

熱門新聞

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

即／高雄聯結車、機車相撞　21歲女騎車慘死

黃牛搶周杰倫50張票恐作廢　杰威爾回應了！

潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

即／黃牛夫妻檔落網　他遭聲押喊：我不服！

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

即／黃牛夫妻檔搶50張周董門票！張女20萬交保

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻

人妻提離婚　「公公趁機告白」承諾再嫁每月給10萬

《泰山》主角羅恩伊利離世！享壽86歲

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面