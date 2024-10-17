南非竟在國慶脅迫我國代表處遷出！　林佳龍要求研擬反制

▲外交部長林佳龍。（資料照／翻攝林佳龍臉書）



記者陶本和／台北報導

我駐南非代表處日前舉行國慶酒會時，南非政府竟要求駐館遷出首都普勒托利亞，並揚言倘若不遷出，就直接關閉代表處。對此，外交部長林佳龍則下令研擬反制措施，且不排除也要求南非駐台北的辦事處，也遷出中華民國的首都台北。

中國9月舉辦「中非合作論壇」，非洲50多個成員國代表都有與會；而中國國家主席習近平與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）會談後，也發佈「中華人民共和國與南非共和國關於建立新時代全方位戰略合作夥伴關係的聯合聲明」，其中更聲稱台灣是中國不可分割的一部分。

在10月初，我駐南非代表處依慣例舉辦國慶酒會時，南非政府竟施壓，要求駐館在10月底前遷出首都普勒托利亞，還強調這件事沒有協商的可能，甚至揚言，倘若沒有遷出，就會關閉代表處。

對此，林佳龍也下令，要求研議對等措施，其中也包括要求南非駐台辦事處遷出台北，嚴審南非人士簽證申請，以及進一步中止教育交流；不過，由於現在有5000名南非的英語教師在台灣，未來可能考量先任用我國友邦史瓦帝尼籍的教師。

事實上，中國近來確實加大在非洲的誘拉力道，從2015年開始，已經為南非國營企業提供破百億美元的貸款，但南非的經濟根治安問題依舊嚴峻，失業率突破3成，除了內政危機，也出現過度依賴中國救助的狀況。