南非逼我國遷代表處　非媒：台灣若「3舉動報復」影響長期且巨大

▲南非要求我國將駐南非聯絡代表處遷出行政首都普勒托利亞。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

我國與南非1998年斷交後，雙方仍在互相的首都設置代表處，然而南非18日突然發布聲明，要求我國駐南非聯絡代表處10月底前遷出行政首都普勒托利亞。對此，南非媒體報導認為，政府此舉會恐怕會遭到台灣3舉動報復，包含限制晶片出口、限制發放簽證及驅逐在台灣的5千多名南非教師。

根據南非媒體The Citizen報導，南非政府7日疑似在中共的壓力下，突然以文件通知我國代表處，要求我國必須在月底前（10月30日）將代表處遷出首都普勒托利亞，且沒有商量的餘地。

南非國際關係與合作部（Dirco，即外交部）發言人菲里（Chrispin Phiri）指出，雙方1998年就已斷絕外交關係，這次要求台北駐南非代表處遷移到約翰尼斯堡（Johannesburg），並改名為貿易辦事處，符合聯合國大會第2758號決議。

菲里還說，「將台北貿易辦事處遷移到南非的經濟中心約翰內斯堡，也符合南非標準的外交慣例，即首都（行政首都）是外國大使館和高級專員公署的所在地，也反映了南非與台灣關係的非政治和非外交性質」。

消息讓南非外交界非常擔憂，認為政府此舉會恐怕會遭到台灣3舉動報復，像是台灣是全球最大的晶片出口國．南非許多汽車組裝、製造商都非常依賴台灣晶片，一旦台灣限制晶片出口，南非汽車製造業或其他仰賴台灣晶片的產業恐會受到嚴峻打擊，

除了晶片限制出口外，南非外交界還擔心，台灣可能對南非公民實施簽證限制，甚至驅逐目前在台灣工作的5千多名南非教師，政府的決定可能導致（南非）就業和經濟產生長期且巨大的影響。