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于北辰爆「柯文哲錢藏在化糞池」　謝寒冰：常吃什麼就想到什麼

▲▼ 備役將軍于北辰。（圖／《豈有此呂》）

▲備役將軍、無黨籍桃園市議員于北辰。（圖／《豈有此呂》）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案涉圖利被羈押禁見，檢調仍在釐清相關金流。對此，退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰表示，柯文哲的錢極有可能藏在化糞池中，讓媒體人謝寒冰傻眼地說，「果然是常吃什麼就會想到什麼⋯」。

于北辰23日在《前進新台灣》節目表示，柯文哲的錢極有可能藏在化糞池，「我告訴大家喔，有可能啦，極有可能。他買的房子不要去查什麼床底下，真的去查一查他的化糞池」、「錢不嫌臭啦」。據了解，該片段目前已被《前進新台灣》設為私人影片而無法觀看。

PTT網友截圖備份，看完紛紛留言，「那你還不快去挖」、「這次又是誰給他消息的」、「你是不是住一起想騙檢察官去抽水肥」、「騙檢調去挖大便，有夠壞」、「比運鈔車還要廢的笑話」、「台北市應該都直通污水管了吧」、「越看越像高級反串，反串到敵人陣營核心去了」。

針對于北辰的爆料，謝寒冰表示，「于北辰要大家別再找了，阿北的錢一定是藏在化糞池⋯⋯真是一語驚醒夢中人，我怎麼都想不到！？果然是常吃什麼就會想到什麼⋯」。

于北辰要大家別再找了，阿北的錢一定是藏在化糞池⋯⋯真是一語驚醒夢中人，我怎麼都想不到！？果然是常吃什麼就會想到什麼⋯⋯

謝寒冰粉絲團發佈於 2024年10月24日 星期四

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