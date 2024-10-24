快訊／傳捐款200萬政治獻金給柯文哲　謝國樑現身廉政署作證

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，被查扣到一份記帳檔案，除已曝光的「小沈 1500 沈慶京」，以及多名財團負責人外，傳出基隆市長謝國樑在檔案中被註記「200」，謝國樑曾對此坦承，「家族企業確實與民眾黨有過往來」，但因這份檔案內的部分名單，並沒有出現在民眾黨向監察院申報的政治獻金中，台北地檢署24日指揮廉政署約談謝國樑到案說明。

▲基隆市長謝國樑為柯文哲政治獻金案到廉政署接受詢問。（圖／記者劉昌松攝）

謝國樑15日公開表示，基於尊重檢方調查原則，無法說明太多，如果檢方有傳喚，他必定會配合，「請大家見諒，我非常尊重、配合司法體系，沒辦法在這裡說明太多細節，我必須尊重檢方未來可能詢問的內容，我從政以來一直都很尊重檢方，尤其是北檢，如果我被要求要前往北檢說明，我一定會正面積極全力配合，說明清楚讓檢方知道」。

據了解，北檢懷疑柯文哲圖利京華城取得違法的840%改建容積，可能與威京集團主席沈慶京有期約賄賂的對價關係，因此搜索查扣到這份密帳後，儘管柯文哲否認檔案內容與京華城有關，但其中「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」，已成為專案小組追查重點。

由於帳冊中除了沈慶京外，還有許多政商名人，但部分大額捐款人都沒有出現在民眾黨或柯文哲競選總統時的政治獻金捐贈名單中，檢察官指揮廉政署，分批約談傳喚多位財團負責人、地方仕紳，逐步釐清帳冊記錄方式，除了有時間、捐贈來源與金額外，有時也會註記在場見證或居間牽線人士，專案小組認為有必要釐清相關款項的經手過程。