京華城土地扣押「鼎越抗告成功」　吳靜怡分析：法律戰才剛開始

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，認為前台北市長柯文哲等人涉嫌圖利鼎越開發取得容積獎勵20％，日前向法院聲請扣押土地獲准，鼎越公司提起抗告，高等法院23日撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，政治評論員吳靜怡今（24日）表示，高等法院撤銷了對新光銀行不動產的扣押，並不是終結，只是認為地院在「必要時」要件說明不夠詳盡，如果補充完這部分，扣押還是可能通過，所以鼎越的「勝利」可能只是短暫，真正的法律戰才剛開始！

吳靜怡於臉書表示，《京蟬脫殼》之京華城土地原來是新光銀行的產權之一，京華城案，不僅是要處理前市府官員的責任，還牽扯到財團和上市公司！這情況就像豪門離婚，最後發現丈夫名下沒有任何個人資產，全部都在家族企業名下，女方什麼都無法分走，這就是法人結構保護傘下的魔力。

吳靜怡指出，不過，高等法院撤銷了對新光銀行不動產的扣押，並不是終結，高院只是認為地院在「必要時」的要件說明不夠詳盡，如果地院補充完這部分，扣押還是有可能通過的，所以鼎越的「勝利」可能只是短暫的，真正的法律戰才剛開始！

另外，吳靜怡提到，柯文哲的錢，會不會就在哪個公寓裡面？很多人的質疑不是沒有道理，柯文哲必須要面對，許多錢沒有拿給民眾黨申報的重大違法和背信行為，尤其已經有兩名金主表示，柯文哲是要「裝潢黨部辦公室」的經費，更令人厭惡的就是一屋兩賣行為，請問加起來至少500萬，民眾黨到底裝潢了沒？

吳靜怡認為，民眾黨集體捲入的反而是更繁雜「柯文哲政治獻金案」，一層一層的金流架構著黨部、競選帳戶、智庫、基金會、木可公關，牽扯政商名單和所有勞資人頭，這簡直是一整串的龐大肉粽。

最後，吳靜怡強調，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案包含15名縣府官員等都被告，年底就會進行宣判；民進黨基隆市議員張顥瀚疑涉詐領助理費，裁定羈押禁見；台鹽綠能弊案罪證不足，前董事長陳啟昱5人聲押駁回，看得出來政府打貪、打詐的決心！總之加油，一定要解決根本問題。

★未經判決確定，應視為無罪

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）