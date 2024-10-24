謝國樑為京華城案作證3小時　趁休息時間通知應變中心二級開設

記者劉昌松／台北報導

基隆市長謝國樑因為被民眾黨主席柯文哲列帳捐款200萬，24日以證人身分到案說明，歷時約3小時訊問後，謝國樑離開北檢受訪表示，不能討論案情，但他在庭訊休息時間，曾打電話通知基隆市災害應變中心開始二級開設，將盡力掌握潭美颱風帶來的實時雨量，與專家討論是否停班停課。

▲基隆市長謝國樑為京華城案出庭作證 。（圖／記者劉昌松攝）

北檢指揮廉政署偵辦柯文哲涉京華城弊案，查扣到隨身碟內一份檔案，疑似政商聞人捐贈帳冊，包括「小沈 1500 沈慶京」、「謝國樑 200」，並在24日上午10點，以證人身分到廉政署接受詢問，並在近12點的時候，再到北檢接受偵訊到下午1點多結束。

謝國樑受訪表示，自己有作證的義務，所以對廉政官、檢察官相關詢問，都據其所知一一答覆，謝國樑指出，雖然北檢所在的台北市天氣看來不錯，但基隆的雨量不小，所以他趁著詢問空檔的休息時間，向陪同的政風處長借手機，打電話給在基隆市府的秘書長了解氣候狀況。

謝國樑針對基隆是否會因雨勢宣布停班停課一事回應，「會跟消防局災害應變中心的專家討論，最主要是氣象站對瞬間大雨的估算，就過去2次比較大的天氣事件來說，有時會有不準的情況，這也不是他們的錯，是天氣變化太劇烈」，「從現在開始到明天早上，會針對潭美颱風帶來的外圍環流的實時雨量，我們都會盡力掌握清楚。」