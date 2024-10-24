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柯文哲「冷錢包」從哪裡來？　陳智菡還原真相：檢調人員如獲至寶

▲▼柯文哲 。（圖／記者劉昌松攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案遭羈押禁見，日前有媒體報導爆料，檢調在柯文哲家查扣到冷錢包，目前正在破解，若取得關鍵金鑰「助記詞（Seed Phrase）」，就能上公鍊比對虛幣與交易紀錄是否與賄款有關。對此，立院民眾黨團主任陳智菡昨（23日）指出，所謂冷錢包是怎麼來的？就是檢調搜索時，看到一個精美盒子裡面有一個卡片，如獲至寶認為這是冷錢包，但那個盒子就是過去柯文哲出席活動，科技廠商給的紀念禮物，就這樣子被炒作了兩個月。

陳智菡於節目《少康戰情室》表示，現在看到很多名字出現在USB上，大家都知道柯文哲過去選過總統，當然跟很多商界人物往來，但這些往來就等同於從這些人身上拿錢？自己要再三澄清，很多媒體把柯文哲妖魔化了，柯絕對不是什麼貪官汙吏、愛錢的人，這樣做的目的只有一個，就是要讓柯文哲人格毀滅。

陳智菡表示，自己在這邊爆一個料「所謂的冷錢包是怎麼來的」？檢廉到柯文哲家裡搜索時，看到一個東西，長得像裝比特幣冷錢包的那種盒子，包裝精美，裡面就有一個卡片或是什麼的。

陳智菡指出，當時檢調人員如獲至寶，覺得這個就是冷錢包，裡面應該藏了1500顆比特幣，所以很高興，而陳佩琪就說「你就拿去吧」。

陳智菡透露，她後來看到那個盒子，那個盒子就是過去柯文哲在擔任台北市長時出席活動，科技廠商給了他與很多官員一個紀念禮物，就像有些活動會贈送一個空的悠遊卡一樣。

陳智菡直言，但這個所謂的冷錢包就這樣子炒作了兩個月，外界一直說柯文哲有冷錢包這種東西，檢調人員查了兩個月都查不到，結果現在柯文哲卻被鋪天蓋地影射有比特幣、有什麼東西，就因為柯文哲去一個活動，廠商送了一個紀念品、一個空的悠遊卡，就能說他是貪官污吏，這到底是什麼世界？

最後，陳智菡提到，檢調帶走很多USB，可是現在看到透露的「1500」、「黃崇仁金主」都出來否認了，這樣的人格毀滅到底要到什麼程度，這個世界能不能正常一點。

★未經判決確定，應視為無罪

▼台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

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