黃牛肆虐！李遠稱「蠻討厭周杰倫」　民眾黨要文化部拿出實際辦法

▲民眾黨呼籲文化部拿出實際辦法對付黃牛。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者袁茵／台北報導

天王周杰倫將在12月初於台北大巨蛋連唱4場演唱會，近15萬張門票秒殺完畢後，黃牛票在網路上四處流竄，最高一張票喊到30萬元；文化部長李遠23日以「我現在蠻討厭周杰倫的」回應打擊黃牛票議題，表示將積極研議。民眾黨24日批評，李遠昨天一句幽默的話，或許想緩和氣氛，但聽在歌迷耳裡恐不是滋味，呼籲文化部拿出實際辦法。

民眾黨24日於臉書發文表示，「一夜經過，沒搶到周杰倫演唱會門票的朋友們，有比較釋懷一點了嗎？」能理解文化部長李遠昨天幽默一句「討厭周杰倫」，或許是想要緩和氣氛，但聽在搶票搶到一肚子氣的歌迷耳中，恐怕更不是滋味，《文化創意產業發展法》修法上路超過一年，如今卻還是只能看著黃牛在網路上耀武揚威，呼籲文化部拿出實際辦法。

民眾黨提及，從統一獅對中信兄弟的「台灣大賽」，到周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，球迷、歌迷與機器人、黃牛搶票，搶到心好累，黃牛問題存在已久，去年4月立委黃國昌在節目與曾當過黃牛的來賓連線，來賓直言「黃牛根本不怕社維法」，甚至有主辦單位直接將公關票、貴賓票流出給黃牛，這年頭想參加藝文活動當小確幸，竟然還要比財力、靠關係。

民眾黨指出，同為演唱會文化發達國的日韓，韓國演唱會導入「購票、取票、入場」的三階段實名制，任一階段發現有黃牛行為，就嚴禁入場；日本還會直接把黃牛位置貼封條，花再多錢就是不能入座，甚至還有演唱會要求「上傳本人照片或證件照」方法，黃牛若硬要造假照片或假證件，罪責會直接上升到刑罰，藉此遏止不肖轉賣商，「但廠商肯做，也要政府有認真抓、嚴格罰，不然都是白搭」。

民眾黨說，去年4月黨團提案修法《文化創意產業發展法》增訂第十條之一，在前立委張其祿大力推動下，去年5月三讀通過，將「加價轉售者」及「以不正當方式取得票券者」認定為黃牛，並訂出最高50倍票價的罰緩 、罰金及最高3年以下有期徒刑。

民眾黨稱，文化部同一時期豪砸2300萬預算，成立「黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室」，但法規卻規定檢舉黃牛票要提供流水號，就是「要先買票（先搶贏黃牛）才能檢舉」；而代購搶票收多少報酬算黃牛、如何搶票算是不當手法，都難以規範，也難怪到今年9月為止，打黃牛辦公室僅成立1059件檢舉案、裁罰70件，黃牛不但不怕，還在網路上大嗆「報警來抓啊！」

最後，民眾黨認為，大巨蛋開幕後，台灣更有機會舉辦大型演唱會或運動賽事，卻也在政府的無能助長下養肥更多黃牛，呼籲文化部參考日、韓等國經驗，明定黃牛票定義與違法轉售行為，提升打黃牛辦公室處理檢舉案效率，依法嚴厲懲處惡質黃牛；也呼籲歌迷與球迷，雖然搶不到票「心在淌血」，但請勇於拒絕黃牛票，別讓黃牛吸血、讓自己荷包大失血。