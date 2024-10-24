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大進滿船長有望本月釋放　「澎湖團」轉述宋濤回應：盡快專案辦理

▲▼ 大陸國台辦宋濤今（24）日會見澎湖縣議長陳毓仁一行， 。（圖／記者任以芳攝）

▲澎湖縣議長陳毓仁 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」因違反大陸伏季休漁規定，7月2日洪姓船長被大陸海警扣留，至今超過三個多月。澎湖議長陳毓仁率領「澎湖團」，今（24）日赴北京會見大陸國台辦主任宋濤，除了爭取開放陸客到澎湖旅遊，也向北京表達洪姓船長事件，希望最快本月可以回澎湖。兩岸交流協會理事長陳雙全也轉述宋濤回應，會讓福建方面依法依規專案辦理，儘速解決這件事。

「大進滿88號」洪姓船長因違反伏季休漁規定，遭到大陸海警扣夾超過三個月，期間大陸兩岸交流協會理事長陳雙全與前立委林炳坤、澎湖縣議長陳毓仁、吳政杰議員、大進滿船東、船長女兒已經去大陸泉州探視「大進滿88號」洪姓船長。大陸方面照顧十分妥當，船長被安置於飯店，情況持續狀況穩定，同時準備了高血壓藥物、民生用品和人民幣方便他使用。

台灣方面人士多方奔走之下，出現新的曙光。澎湖議長陳毓仁率領「澎湖團」一行今前往北京會見宋濤，當面爭取洪姓船長早日回家，「我們上趟過去看他，身心狀況都很好，我們努力盡快讓他最快這個月或下個月早日回到澎湖。」

▲▼ 澎湖議長赴京 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸交流協會理事長陳雙全 。（圖／記者任以芳攝）

兩岸交流協會理事長陳雙全受訪時也說，「我也當面向宋濤主任拜託，盡快讓洪姓船長回去，他的母親也八十幾歲了，他也在這裡也拘留三個多月了，早點讓母子團圓，而且他本身又有血壓高的問題，雖然每天有量血壓，老母親還是希望兒子早日歸來。」

陳雙全也轉述宋濤回應，「宋濤主任說，他會依法依規盡快請福建方面處理，未來時間應該可以專案辦理，我想應該可以很快回到澎湖。」

本次「澎湖團」多為旅遊觀光交流業者，此行赴京也是希望陸方重新恢復陸客團赴澎湖遊玩。陳毓仁也說，目前是兩岸最冰點，澎湖也必須建立溝通管道，「讓兩岸共融共存，甚至更好。」

陳毓仁也說，澎湖進入冬季旅淡季，大陸也需要作業時間，今年陸客團無法來，爭取明年的機會。回台後，他也會向陸委會討論，希望比照金馬專案模式，不管是體育交流、宗教交流都好。

 

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