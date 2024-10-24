澎湖團赴京爭取恢復陸客觀光　宋濤重申反台獨、九二共識

▲大陸國台辦宋濤今（24）日會見澎湖縣議長陳毓仁一行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦宋濤今（24）日會見澎湖縣議長陳毓仁一行，開場白特地提到台灣知名民謠《外婆的澎湖灣》十分優美，也體現兩岸追求和平發展。 話鋒一轉，宋濤點出兩岸交流障礙來自民進黨設置障礙，呼籲兩岸一起反台獨，讓澎湖鄉親和台灣同胞才能過上好日子。

宋濤說，《外婆的澎湖灣》讓大家對澎湖印象深刻，也想到澎湖去看一看、走一走。曲調確實很溫情、優美，體現了兩岸同胞對和平安寧的追求，兩岸同胞都希望家庭和睦、和平安寧。

宋濤指出，要實現和平安寧，就要推動兩岸關係和平發展，就要堅持一個中國原則的「九二共識」、反對台獨，核心要義就是要對兩岸同屬一個國家，一個民族要有共同的認知。

宋濤，我們始終貫徹習近平總書記的重要指示精神，秉持著兩岸一家親的理念，不斷推動兩岸關係和平發展，不斷深化兩岸融合發展，持續的增進澎湖鄉親在內的台灣同胞的支持。

宋濤直言，這段時間兩岸的交流受到阻礙，原因是民進黨當局對兩岸交流設置障礙，使我們交往受到限制。「但是要交流、要合作、要和平、要發展，是台灣的主流民意，我們要一起反對台獨，不斷的促進深化兩岸融合發展，讓我們澎湖鄉親，包括台灣同胞過上好日子。」

▲澎湖縣議長陳毓仁 。（圖／記者任以芳攝）

澎湖縣議會議長陳毓仁則說，「澎湖議會這次來訪也在和平路上扮演很重要角色。」《外婆的澎湖灣》也讓大家耳熟能詳。2002年也是首次破冰之旅，這樣情誼不容易，也希望這個關係能持續下去。

陳毓仁表示，澎湖位於台灣海峽，介於台灣跟大陸之間，現在兩岸局勢不好，希望透過澎湖這個角色一起推動兩岸和平，繼續扮演中繼的角色。

陳毓仁指出，大陸現在恢復福建民眾通過小三通至金門、馬祖旅遊，希望澎湖有機會也能恢復，建立更多橋樑。澎湖目前主要產業以漁業、旅遊和運動體育發展為主，一年大概有120萬到150萬的遊客，體育方面有壘球、風帆、國際風帆賽、馬拉松跟鐵人三項為主。

陳毓仁也說，自己本身是中國國民黨澎湖的青工會總會長，希望未來可以帶更多的年輕人到大陸走走看看，讓更多台灣的年輕朋友可以知道大陸目前的狀況。