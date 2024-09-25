　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸呼籲台灣民眾與「台獨畫清界線」　宋濤：搞台獨沒和平也沒發展

▲▼ 宋濤、連勝文、遼台會2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／遼寧瀋陽報導

「2024遼台經貿交流合作周」今（25）日上午在大陸遼寧省瀋陽舉行開幕式。稍早談到兩岸經貿發展，大陸國台辦主任宋濤致辭時也提出，對於台獨份子威脅台海和平絕不容忍，只有一中原則與九二共識兩岸才有發展，「搞台獨就沒有和平，也不可能發展。」

本屆「遼台會」於疫情後首次盛大舉行，由遼寧省副省長高濤主持開幕式，與會嘉賓有遼寧省長李樂成、大陸國台辦主任宋濤、國台辦新聞局局長陳斌華、經濟局局長張世宏等人；台灣方面與會嘉賓中國國民黨副主席連勝文、全國台企聯會長李政宏等人，以及兩岸各界500多位嘉賓與會。

宋濤致詞時指出，隨著中國式現代化的穩步推進，大陸的產業結構持續優化，數字經濟與實體經濟加速融合，科技創新能力不斷提升，完全能夠為兩岸經濟合作開闢更光明的前景，為台胞台企扎根大陸開展開拓更廣闊的空間。

宋濤引述中共中央總書記習近平先前談話稱，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。海峽的距離阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。」

宋濤接著說，大陸方面順應兩岸同胞加強往來的呼聲，努力推動恢復大陸居民赴金門馬祖旅遊，促進兩岸同胞走親走近，回應島內農民和有關方面的強烈訴求，先後推動恢復了台灣方、釋迦、石斑魚、文旦柚等農漁產品輸入大陸，幫助台商台企利用進博會、服貿會等平台拓展大陸的內銷市場，參與大陸重大發展戰略，融入新發展格局。

宋濤接著說，大陸方面將持續為台灣青年來大陸學習、就業、創業、生活創造良好條件。1到7月七月大陸新設台資企業同比增長8.7%，有4469家，大陸兩岸的貿易額同比增長9%1588億美元，充分說明台胞台企扎根大陸發展的信心不斷增強，兩岸融合發展的勢頭不可阻擋。

宋濤強調，「兩岸關係和平發展是維護台海和平，增進同胞民生福祉的正確道路，搞台獨就沒有和平，也不可能發展。台獨份子加劇某種挑釁，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重的損害台灣同胞的切身利益，對此我們絕不容忍，絕不姑息。」

宋濤也指出，只有堅持體現一個中國原則的九二共識，反對台獨，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道，兩岸交流才可以順利的開展，台灣同胞的利益福祉才能得到真正的保障。

宋濤再次強調，「希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，不受外人的蠱惑，與台獨頑固分子劃清界限，積極參與兩岸交流合作。」

最後ㄓ，宋濤指出，遼寧省委省政府高度重視對台工作，推動各項惠及台胞採取的政策措施落地見效，為台胞台企提供優質服務，創造良好環境，吸引眾多的台胞台企來遼投資興業，國台辦將一如既往的支持遼寧擴大對台交流合作，深化兩地的融合發展。

ET快訊
爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！
大谷刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗
日吞10顆保健品　林襄身體出狀況...應援力不從心
只有今天！　大杯珍珠鮮奶茶買1送1
4月大女嬰活活餓死　31歲母離家8天行蹤曝
國防部長官邸位於「梅莊營區」　憲兵火力最強！政經中樞
快訊／闖卡拉OK連轟數槍！　3人中彈
小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長衝擊：台灣孩子怎麼了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美軍援台灣發霉防彈衣　國台辦：棋子隨時成為「棄子」

聯大2758號決議文與台灣無關嗎？　國台辦三角度論述

「屎漿」滿天飛！南寧排污管道突爆裂　駕駛傻眼：車子被噴黃了

只花0.979秒！　7歲女童打破「華容道」世界紀錄

27名陸客今赴金門自由行　國台辦：相信會越來越多

陸呼籲台灣民眾與「台獨畫清界線」　宋濤：搞台獨沒和平也沒發展

台籲循WTO機制協商「34項農產品取消零關稅」　國台辦：包藏台獨禍心

赴陸失聯台男「涉在多地詐騙」　國台辦：嚴格依法辦案

山西2歲娃走失44天！　崖底發現屍體…母親：痛到無法呼吸

陸上市公司60億資金「消失」股價崩到下市　4萬股民血本無歸

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

美軍援台灣發霉防彈衣　國台辦：棋子隨時成為「棄子」

聯大2758號決議文與台灣無關嗎？　國台辦三角度論述

「屎漿」滿天飛！南寧排污管道突爆裂　駕駛傻眼：車子被噴黃了

只花0.979秒！　7歲女童打破「華容道」世界紀錄

27名陸客今赴金門自由行　國台辦：相信會越來越多

陸呼籲台灣民眾與「台獨畫清界線」　宋濤：搞台獨沒和平也沒發展

台籲循WTO機制協商「34項農產品取消零關稅」　國台辦：包藏台獨禍心

赴陸失聯台男「涉在多地詐騙」　國台辦：嚴格依法辦案

山西2歲娃走失44天！　崖底發現屍體…母親：痛到無法呼吸

陸上市公司60億資金「消失」股價崩到下市　4萬股民血本無歸

SOGO大巨蛋「最美地下街」9／26開幕　bhc CHICKEN台首店開幕時間曝光

上市公司主管妻協尋「短裙黑絲妹」　女部屬申訴遭偷拍竟被調職

立委控7千萬顆即期進口液蛋上網標售　畜產會：均在效期內

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

品冠暫拋官司陰影紐約開唱！　華爾街旅遊被粉絲認出

王瞳過馬路險遭撞「被他一把推走」　曾智希目睹全程轉身離開！

社區大廳見識「竹科太太」炫耀嘴臉！工程師傻了：散發裝B感

獨／World Gym再爆爭議！已賠錢解約又接欠費通知　台中男怒了

大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗

應召站攬客辣嗆「不接待傻逼」　他上工4天就被抓

大陸熱門新聞

蘆淞大橋事故！女子送雙胞胎兒上學遇死劫

國台辦：赴陸失聯台男「涉在多地詐騙」

搶免費雞蛋！陸女遭推擠跌倒亡　超市被判賠

陸上市公司60億資金「消失」股價崩到下市 4萬股民血本無歸

上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打倒在地

0.979秒！7歲女童打破「華容道」世界紀錄

華為三折疊機「黃牛價10倍雪崩」！

台籍女「李娜」在韓等引渡 菲綁匪專挑中國人：像走在大街上的ATM

蘆淞大橋車禍致6死！駕駛視角曝光

陸2歲娃走失44天！崖底發現屍體 母：無法呼吸

華為官宣「純血鴻蒙」10月啟動公測！

「屎」到淋頭 ！南寧排污管道爆裂

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

聯大2758號決議文與台灣無關嗎？ 國台辦三角度論述

更多熱門

相關新聞

宋濤會見夏立言提前慶中秋　

宋濤會見夏立言提前慶中秋　

福建福州市今（12）日舉行「福滿中秋夜 兩岸一家親」，來自兩岸200多名民眾提前歡慶，中國國民黨副主席夏立言、連江縣長王忠銘等人會晤中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤。宋濤表示兩岸一起過中秋節體現我們民族十分重視家庭的團圓。夏立言回應，兩岸共同慶祝中秋節，證明兩岸一家親也是一家人。

回看賴清德就職百日 國台辦：頑固堅持台獨立場，絕不容忍姑息

回看賴清德就職百日 國台辦：頑固堅持台獨立場，絕不容忍姑息

「懲獨專線」台商憂心亂舉報　國台辦回應

「懲獨專線」台商憂心亂舉報　國台辦回應

國台辦證實楊智淵遭判刑9年　

國台辦證實楊智淵遭判刑9年　

兩岸往來數據增長！　宋濤：走親走近意願不可阻擋

兩岸往來數據增長！　宋濤：走親走近意願不可阻擋

關鍵字：

宋濤台獨國台辦主任

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面