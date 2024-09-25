陸呼籲台灣民眾與「台獨畫清界線」　宋濤：搞台獨沒和平也沒發展

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／遼寧瀋陽報導

「2024遼台經貿交流合作周」今（25）日上午在大陸遼寧省瀋陽舉行開幕式。稍早談到兩岸經貿發展，大陸國台辦主任宋濤致辭時也提出，對於台獨份子威脅台海和平絕不容忍，只有一中原則與九二共識兩岸才有發展，「搞台獨就沒有和平，也不可能發展。」

本屆「遼台會」於疫情後首次盛大舉行，由遼寧省副省長高濤主持開幕式，與會嘉賓有遼寧省長李樂成、大陸國台辦主任宋濤、國台辦新聞局局長陳斌華、經濟局局長張世宏等人；台灣方面與會嘉賓中國國民黨副主席連勝文、全國台企聯會長李政宏等人，以及兩岸各界500多位嘉賓與會。

宋濤致詞時指出，隨著中國式現代化的穩步推進，大陸的產業結構持續優化，數字經濟與實體經濟加速融合，科技創新能力不斷提升，完全能夠為兩岸經濟合作開闢更光明的前景，為台胞台企扎根大陸開展開拓更廣闊的空間。

宋濤引述中共中央總書記習近平先前談話稱，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。海峽的距離阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。」

宋濤接著說，大陸方面順應兩岸同胞加強往來的呼聲，努力推動恢復大陸居民赴金門馬祖旅遊，促進兩岸同胞走親走近，回應島內農民和有關方面的強烈訴求，先後推動恢復了台灣方、釋迦、石斑魚、文旦柚等農漁產品輸入大陸，幫助台商台企利用進博會、服貿會等平台拓展大陸的內銷市場，參與大陸重大發展戰略，融入新發展格局。

宋濤接著說，大陸方面將持續為台灣青年來大陸學習、就業、創業、生活創造良好條件。1到7月七月大陸新設台資企業同比增長8.7%，有4469家，大陸兩岸的貿易額同比增長9%1588億美元，充分說明台胞台企扎根大陸發展的信心不斷增強，兩岸融合發展的勢頭不可阻擋。

宋濤強調，「兩岸關係和平發展是維護台海和平，增進同胞民生福祉的正確道路，搞台獨就沒有和平，也不可能發展。台獨份子加劇某種挑釁，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重的損害台灣同胞的切身利益，對此我們絕不容忍，絕不姑息。」

宋濤也指出，只有堅持體現一個中國原則的九二共識，反對台獨，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道，兩岸交流才可以順利的開展，台灣同胞的利益福祉才能得到真正的保障。

宋濤再次強調，「希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，不受外人的蠱惑，與台獨頑固分子劃清界限，積極參與兩岸交流合作。」

最後ㄓ，宋濤指出，遼寧省委省政府高度重視對台工作，推動各項惠及台胞採取的政策措施落地見效，為台胞台企提供優質服務，創造良好環境，吸引眾多的台胞台企來遼投資興業，國台辦將一如既往的支持遼寧擴大對台交流合作，深化兩地的融合發展。